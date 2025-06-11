Bir devir kapanıyor! Şener Şen'den veda gibi cevap: Bitti

Sayısız dizi ve filmde rol alan Şener Şen, O yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı

ŞENER ŞEN'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülendi. Yorgun olduğu gözlenen usta oyuncu muhabirlerin ricasını kırmadı ve soruları cevapladı.

Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir cevap veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullandı.