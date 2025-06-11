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 | Dilek Ulusan

Bir devir kapanıyor! Şener Şen'den veda gibi cevap: Bitti

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Şener Şen, son kez sergilenen Zengin Mutfağı oyununda yer aldı. Gösteri çıkışı evine giderken muhabirlerin sorularını cevaplayan Şener Şen, "Bitti" sözleriyle veda etti.

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Bir devir kapanıyor! Şener Şen'den veda gibi cevap: Bitti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 10:55

Sayısız dizi ve filmde rol alan Şener Şen, O yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı

ŞENER ŞEN'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülendi. Yorgun olduğu gözlenen usta oyuncu muhabirlerin ricasını kırmadı ve soruları cevapladı.

Bir devir kapanıyor! Şener Şen'den veda gibi cevap: Bitti

Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir cevap veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullandı.

Bir devir kapanıyor! Şener Şen'den veda gibi cevap: Bitti

Sıkça Sorulan Sorular

ŞENER ŞEN KAÇ YAŞINDA?
26 Aralık 1941 Adana doğumlu Şener Şen, Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca - bazı filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rollerde yer aldı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu. Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası (2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
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