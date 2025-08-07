Senegal ile stratejik ortaklık! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko’nun Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko’nun Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Duran, Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu Next Sosyal’den yaptığı açıklamada, "Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-11 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

7 Ağustos Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, stratejik ortaklık seviyesindeki iş birliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir" dedi.