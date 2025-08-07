Menü Kapat
Politika
Editor
Editor
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Emanetlerimize sahip çıkacağız'

AK Parti teşkilatları, yaz boyunca şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel mektubunu ulaştıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine hitaben duygusal bir mektup kaleme aldı. Erdoğan mektubunda, terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilendiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun kardeşliği güçlendireceğini belirtti. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkılacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Emanetlerimize sahip çıkacağız'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
11:08
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
11:46

AK Parti teşkilatları, yaz ayları boyunca yapacakları ev ziyaretlerinde bu mektupları ailelere ulaştıracak. Mektupta, şehitlerin ve gazilerin Türkiye’nin huzuru ve bağımsızlığı için taşıdığı hayati role dikkat çekildi. mektubuna, “Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum” sözleriyle başlıyor. Şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla anarak şu ifadeleri kullanıyor: “Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanlar huşû ile yankılanıyorsa, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Emanetlerimize sahip çıkacağız'

“MUKADDES DEĞERLERE LEKE SÜRDÜRMEDİK”

Mektubunda göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, kararlı duruşun altını çizdi: “Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Emanetlerimize sahip çıkacağız'

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA TAVİZ YOK”

Erdoğan, “” vizyonu kapsamında terörün kökünün kazındığını ve süreçte herhangi bir pazarlık ya da tavize izin verilmediğini belirtti: “Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Emanetlerimize sahip çıkacağız'

“YENİ BİR KARDEŞLİK MERHALESİ BAŞLIYOR”

Mektubun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir geleceğin Türkiye’ye yeni bir sayfa açacağını ifade etti: “Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Emanetlerimize sahip çıkacağız'

“EMANETLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Mektubun sonunda Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve çocuklarına sahip çıkma sözünü yineledi: “Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

