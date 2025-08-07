Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Evander kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi transfer teklifi yapacak

Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown ve Jhon Duran gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez de Brezilyalı 10 numara Evander için de harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evander kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi transfer teklifi yapacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 16:53

, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken, pozisyonu için önemli bir ismi gündemine aldı.

Kulübün, Amerika'da gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu Evander ile ilgilendiği bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi, orta sahayı güçlendirmek amacıyla 'te forma giyen Evander'i transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

Sarı-lacivertli kulübün, 27 yaşındaki oyuncunun performansı ve oyun stili üzerine detaylı bir analiz yaptığı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin kısa bir süre içinde oyuncunun takımı FC Cincinnati'ye resmi bir teklif sunması bekleniyor.

Evander kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi transfer teklifi yapacak

EVANDER KİMDİR NERELİ?

9 Haziran 1998'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya gelen Evander, futbol kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Vasco da Gama'nın altyapısında başladı.

Burada profesyonel olduktan sonra 2018 yılında Avrupa futboluna adım attı.

Avrupa'daki ilk durağı Danimarka temsilcisi Midtjylland olan Brezilyalı oyuncu, burada sergilediği başarılı performansın ardından Amerika'ya transfer oldu.

Ofansif orta saha oyuncusu, FC Cincinnati takımının en önemli hücum silahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Evander kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi transfer teklifi yapacak

EVANDE PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Oyun kurucu ve skorer kimliğiyle MLS'te adından sıkça söz ettiren Evander, takımının başarısında kilit bir rol oynuyor.

Evander, mevcut sezonda FC Cincinnati formasıyla çıktığı 29 resmi maçta fileleri 19 kez havalandırırken, 10 kez de takım arkadaşlarına gol pası vererek skora doğrudan katkı sağladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.

Sıkça Sorulan Sorular

Evander hangi pozisyonda oynuyor?
Ofansif orta saha (10 numara) pozisyonunda görev yapmaktadır ve şu anda MLS takımlarından FC Cincinnati'de oynamaktadır.
ETİKETLER
#transfer
#mls
#orta saha
#Fenerbahçe
#Evander
#Brezilyalı Oyuncu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.