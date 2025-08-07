Evander kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi transfer teklifi yapacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, orta saha pozisyonu için önemli bir ismi gündemine aldı.

Kulübün, Amerika'da gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu Evander ile ilgilendiği bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi, orta sahayı güçlendirmek amacıyla MLS'te forma giyen Evander'i transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

Sarı-lacivertli kulübün, 27 yaşındaki oyuncunun performansı ve oyun stili üzerine detaylı bir analiz yaptığı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin kısa bir süre içinde oyuncunun takımı FC Cincinnati'ye resmi bir teklif sunması bekleniyor.

EVANDER KİMDİR NERELİ?

9 Haziran 1998'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya gelen Evander, futbol kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Vasco da Gama'nın altyapısında başladı.

Burada profesyonel olduktan sonra 2018 yılında Avrupa futboluna adım attı.

Avrupa'daki ilk durağı Danimarka temsilcisi Midtjylland olan Brezilyalı oyuncu, burada sergilediği başarılı performansın ardından Amerika'ya transfer oldu.

Ofansif orta saha oyuncusu, FC Cincinnati takımının en önemli hücum silahlarından biri olarak öne çıkıyor.

EVANDE PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Oyun kurucu ve skorer kimliğiyle MLS'te adından sıkça söz ettiren Evander, takımının başarısında kilit bir rol oynuyor.

Evander, mevcut sezonda FC Cincinnati formasıyla çıktığı 29 resmi maçta fileleri 19 kez havalandırırken, 10 kez de takım arkadaşlarına gol pası vererek skora doğrudan katkı sağladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.