Galatasaray'da Victor Osimhen hayal kırıklığı: Beklenen olmadı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’i büyük bir pazarlığın ardından kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bonservisine 75 milyon Euro ödediği Osminhen'in maliyetini karşılamak için özel bir ürünü piyasaya sürdü.
Piyasa sürülen ürünle ilgili son veriler ortaya çıktı. Victor Osimhen’i Türk futbol tarihinin en yüksek bedelini ödeyerek (yaklaşık 9 milyar TL) transfer eden Galatasaray’ın, futbolcu için satışa sunduğu ürünlerde beklenen başarı sağlanamadı.
Geçtiğimiz cuma gününden itibaren piyasaya sürülen 100.000 adet Victor Osimhen formasına olan ilgi ve talep, beklentilerin altında kaldı.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Galatasaray’ın kendi ürettiği için direkt gelir yazdığı Osimhen’in özel forması 4 günde 18.000 satış rakamına ulaştı.
10.000 TL’den satışa sunulan Osimhen koleksiyonundan şu ana kadar toplam 180 milyon TL kazanıldı. Lazio maçında da yaklaşık 30 bin adet bilet satıldı ve 120 milyon TL hasılat elde edildi. Sarı kırmızılı kulübün iki kalemde hedefi 1,2 milyar TL sıcak para girdisi sağlamaktı.