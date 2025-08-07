Galatasaray'da Victor Osimhen hayal kırıklığı: Beklenen olmadı

180 MİLYON TL KAZANILDI

10.000 TL’den satışa sunulan Osimhen koleksiyonundan şu ana kadar toplam 180 milyon TL kazanıldı. Lazio maçında da yaklaşık 30 bin adet bilet satıldı ve 120 milyon TL hasılat elde edildi. Sarı kırmızılı kulübün iki kalemde hedefi 1,2 milyar TL sıcak para girdisi sağlamaktı.