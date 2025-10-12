Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hakan Çalhanoğlu milli formayla kaç maça çıktı? En çok ay yıldızlı forma giyen oyuncular

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Takım, E Grubu'ndaki 3. karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan’ı 6 golle mağlup ederken, 100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu “dalya” dedi.

Hakan Çalhanoğlu milli formayla kaç maça çıktı? En çok ay yıldızlı forma giyen oyuncular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 00:30

, 2026 E Grubu'ndaki 3. müsabakasında ’a konuk oldu.

Bulgaristan karşısında maça ilk 11’de başlayan kaptan , milli formayla 100. kez sahaya çıktı ve dalya yaptı.

Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk kez 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme grubu maçında görev almıştı.

Hakan Çalhanoğlu milli formayla kaç maça çıktı? En çok ay yıldızlı forma giyen oyuncular

Deneyimli futbolcu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 defa giyen 6. isim unvanını kazandı.

İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan karşılaşmada atan kaptan, bir gol daha atarsa 22 golü bulunan Tuncay Şanlı’yı yakalayarak, A Milli Takım formasıyla en fazla gol atan 3. oyuncu olacak.

Hakan Çalhanoğlu milli formayla kaç maça çıktı? En çok ay yıldızlı forma giyen oyuncular

Milli takımda 99 maça çıkan tecrübeli futbolcunun, 101 kez A Milli formayı giyen Emre Belözoğlu’na yetişmesine ise sadece 2 maç kaldı.

Hakan, Bulgaristan karşılaşmasında süre alırsa, bu kategoride 3. sıradaki Bülent Korkmaz’ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak.

A Milli forma ile en çok sahaya çıkan isim rekoru ise 120 defa ay-yıldızlı formayı giyen Rüştü Reçber’e ait.

ETİKETLER
#bulgaristan
#a milli takım
#hakan çalhanoğlu
#Dünya Kupası Elemeleri
#100 Maç
#Aktüel
