Hakan Çalhanoğlu milli formayla kaç maça çıktı? En çok ay yıldızlı forma giyen oyuncular

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 3. müsabakasında Bulgaristan’a konuk oldu.

Bulgaristan karşısında maça ilk 11’de başlayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 100. kez sahaya çıktı ve dalya yaptı.

Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk kez 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme grubu maçında görev almıştı.

Deneyimli futbolcu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 defa giyen 6. isim unvanını kazandı.

İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan karşılaşmada atan kaptan, bir gol daha atarsa 22 golü bulunan Tuncay Şanlı’yı yakalayarak, A Milli Takım formasıyla en fazla gol atan 3. oyuncu olacak.

Milli takımda 99 maça çıkan tecrübeli futbolcunun, 101 kez A Milli formayı giyen Emre Belözoğlu’na yetişmesine ise sadece 2 maç kaldı.

Hakan, Bulgaristan karşılaşmasında süre alırsa, bu kategoride 3. sıradaki Bülent Korkmaz’ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak.

A Milli forma ile en çok sahaya çıkan isim rekoru ise 120 defa ay-yıldızlı formayı giyen Rüştü Reçber’e ait.