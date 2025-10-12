Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile 14 Ekim'de karşılaşacak. Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada olduğu belli oldu.
Bulgaristan'ı 6-1 gibi sansasyonel bir skorla yenen Türkiye A Milli Futbol Takımımız üçüncü maçların sonunda İspanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Bulgaristan maçı sonrasında toplamda 6 puana ulaşan Türkiye, E Grubu'nda ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.
İspanya'nın Gürcistan'ı 2-0, Türkiye'nin de Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla yenmesinin ardından E Grubu'nda üçüncü maçlar sonra erdi. İşte güncel 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Durumu
Grup A:
Almanya – Averaj 4 – Puan 6
Kuzey İrlanda – Averaj 2 – Puan 6
Slovakya – Averaj 1 – Puan 6
Lüksemburg – Averaj -7 – Puan 0
Grup B:
İsviçre – Averaj 9 – Puan 9
Kosova – Averaj -2 – Puan 4
Slovenya – Averaj -3 – Puan 2
İsveç – Averaj -4 – Puan 1
Grup C:
Danimarka – Averaj 9 – Puan 7
İskoçya – Averaj 4 – Puan 7
Yunanistan – Averaj -1 – Puan 3
Belarus – Averaj -13 – Puan 0
Grup D:
Fransa – Averaj 6 – Puan 9
Ukrayna – Averaj 0 – Puan 4
İzlanda – Averaj 2 – Puan 3
Azerbaycan – Averaj -9 – Puan 0
Grup E:
İspanya – Averaj 11 – Puan 9
Türkiye – Averaj 0 – Puan 6
Gürcistan – Averaj 0 – Puan 3
Bulgaristan – Averaj -11 – Puan 0
Grup F:
Portekiz – Averaj 5 – Puan 9
Macaristan – Averaj 2 – Puan 6
Arnavutluk – Averaj -1 – Puan 3
İrlanda Cumhuriyeti – Averaj -5 – Puan 0
Grup G:
Polonya – Averaj 8 – Puan 9
Hollanda – Averaj 3 – Puan 6
Litvanya – Averaj -3 – Puan 3
Malta – Averaj -5 – Puan 1
Finlandiya – Averaj -7 – Puan 0
Grup H:
Belçika – Averaj 6 – Puan 9
Bosna-Hersek – Averaj 2 – Puan 6
Sırbistan – Averaj 0 – Puan 4
Karadağ – Averaj -3 – Puan 3
Andorra – Averaj -6 – Puan 0
Grup I:
İtalya – Averaj 2 – Puan 6
Hırvatistan – Averaj 2 – Puan 6
Romanya – Averaj 0 – Puan 4
Estonya – Averaj -4 – Puan 1
Grup J:
İngiltere – Averaj 7 – Puan 9
Çekya – Averaj 3 – Puan 6
Polonya – Averaj 0 – Puan 4
Moldova – Averaj -4 – Puan 1
San Marino – Averaj -9 – Puan 0
Grup K:
Arnavutluk – Averaj 3 – Puan 7
Sırbistan – Averaj 3 – Puan 6
Karadağ – Averaj 0 – Puan 4
Bosna-Hersek – Averaj -2 – Puan 3
Andorra – Averaj -6 – Puan 0
04.09.2025 – Gürcistan 2:3 Türkiye – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)
04.09.2025 – Bulgaristan 0:3 İspanya – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)
07.09.2025 – Gürcistan 3:0 Bulgaristan – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)
07.09.2025 – Türkiye 0:6 İspanya – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu (E Grubu)
11.10.2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)
11.10.2025 – İspanya vs Gürcistan – Martínez Valero Stadyumu (E Grubu)
14.10.2025 – Türkiye vs Gürcistan – Kocaeli Stadyumu (E Grubu)
14.10.2025 – İspanya vs Bulgaristan – José Zorrilla Stadyumu (E Grubu)
15.11.2025 – Gürcistan vs İspanya – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)
15.11.2025 – Türkiye vs Bulgaristan – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (E Grubu)
18.11.2025 – İspanya vs Türkiye – La Cartuja Stadyumu (E Grubu)
18.11.2025 – Bulgaristan vs Gürcistan – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)