Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye bugün Bulgaristan ile Sofya'da karşı karşıya geldi. Gürcistan ile oynanacak olan maç öncesinde Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada merak edildi. İşte E Grubu puan durumu ve sıralaması!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 00:30

Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda A Milli Takımı, ile 14 Ekim'de karşılaşacak. Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada olduğu belli oldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUBUNDA KAÇINCI SIRADA?

'ı 6-1 gibi sansasyonel bir skorla yenen Türkiye A Milli Futbol Takımımız üçüncü maçların sonunda 'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Bulgaristan maçı sonrasında toplamda 6 puana ulaşan Türkiye, E Grubu'nda ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

İspanya'nın Gürcistan'ı 2-0, Türkiye'nin de Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla yenmesinin ardından E Grubu'nda üçüncü maçlar sonra erdi. İşte güncel 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Durumu

  1. İspanya – O:3, G:3, B:0, M:0, A:11, Y:0, P:9
  2. Türkiye – O:3, G:2, B:0, M:1, A:9, Y:9, P:6
  3. Gürcistan – O:3, G:1, B:0, M:2, A:5, Y:5, P:3
  4. Bulgaristan – O:3, G:0, B:0, M:3, A:1, Y:12, P:0

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GENEL PUAN DURUMLARI VE SIRALAMA

Grup A:

Almanya – Averaj 4 – Puan 6

Kuzey İrlanda – Averaj 2 – Puan 6

Slovakya – Averaj 1 – Puan 6

Lüksemburg – Averaj -7 – Puan 0

Grup B:

İsviçre – Averaj 9 – Puan 9

Kosova – Averaj -2 – Puan 4

Slovenya – Averaj -3 – Puan 2

İsveç – Averaj -4 – Puan 1

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması

Grup C:

Danimarka – Averaj 9 – Puan 7

İskoçya – Averaj 4 – Puan 7

Yunanistan – Averaj -1 – Puan 3

Belarus – Averaj -13 – Puan 0

Grup D:

Fransa – Averaj 6 – Puan 9

Ukrayna – Averaj 0 – Puan 4

İzlanda – Averaj 2 – Puan 3

Azerbaycan – Averaj -9 – Puan 0

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması

Grup E:

İspanya – Averaj 11 – Puan 9

Türkiye – Averaj 0 – Puan 6

Gürcistan – Averaj 0 – Puan 3

Bulgaristan – Averaj -11 – Puan 0

Grup F:

Portekiz – Averaj 5 – Puan 9

Macaristan – Averaj 2 – Puan 6

Arnavutluk – Averaj -1 – Puan 3

İrlanda Cumhuriyeti – Averaj -5 – Puan 0

Grup G:

Polonya – Averaj 8 – Puan 9

Hollanda – Averaj 3 – Puan 6

Litvanya – Averaj -3 – Puan 3

Malta – Averaj -5 – Puan 1

Finlandiya – Averaj -7 – Puan 0

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması

Grup H:

Belçika – Averaj 6 – Puan 9

Bosna-Hersek – Averaj 2 – Puan 6

Sırbistan – Averaj 0 – Puan 4

Karadağ – Averaj -3 – Puan 3

Andorra – Averaj -6 – Puan 0

Grup I:

İtalya – Averaj 2 – Puan 6

Hırvatistan – Averaj 2 – Puan 6

Romanya – Averaj 0 – Puan 4

Estonya – Averaj -4 – Puan 1

Grup J:

İngiltere – Averaj 7 – Puan 9

Çekya – Averaj 3 – Puan 6

Polonya – Averaj 0 – Puan 4

Moldova – Averaj -4 – Puan 1

San Marino – Averaj -9 – Puan 0

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda kaçıncı sırada? Güncel E Grubu puan durumu ve sıralaması

Grup K:

Arnavutluk – Averaj 3 – Puan 7

Sırbistan – Averaj 3 – Puan 6

Karadağ – Averaj 0 – Puan 4

Bosna-Hersek – Averaj -2 – Puan 3

Andorra – Averaj -6 – Puan 0

DÜNYA KUPASI E GRUBU KALAN MAÇLAR VE TARİHLERİ

04.09.2025 – Gürcistan 2:3 Türkiye – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

04.09.2025 – Bulgaristan 0:3 İspanya – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Gürcistan 3:0 Bulgaristan – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

07.09.2025 – Türkiye 0:6 İspanya – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

11.10.2025 – İspanya vs Gürcistan – Martínez Valero Stadyumu (E Grubu)

14.10.2025 – Türkiye vs Gürcistan – Kocaeli Stadyumu (E Grubu)

14.10.2025 – İspanya vs Bulgaristan – José Zorrilla Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Gürcistan vs İspanya – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu (E Grubu)

15.11.2025 – Türkiye vs Bulgaristan – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – İspanya vs Türkiye – La Cartuja Stadyumu (E Grubu)

18.11.2025 – Bulgaristan vs Gürcistan – Vasil Levski Ulusal Stadyumu (E Grubu)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya Gürcistan maç sonucu kaç kaç? Türkiye'nin sıradakirakibi
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maçın hangi kanalda yayınlandığı belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#bulgaristan
#ispanya
#türkiye milli takımı
#gürcistan
#Dünya Kupası Elemeleri
#E Grubu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.