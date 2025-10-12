İspanya Gürcistan maç sonucu kaç kaç? Türkiye'nin sıradaki rakibi

Kategoriler
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takım’ın da bulunduğu E Grubu’nda İspanya, sahasında Gürcistan’ı 2-0 yenerek galibiyet elde etti.
İspanya'nın Elche kentindeki Manuel Martinez Valero Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 24. dakikada Yeremi Pino’nun golüyle 1-0 öne geçti.
30. dakikada ise Ferran Torres penaltı atışını değerlendiremedi.
İspanya, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal’ın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve mücadele 2-0 sonuçlandı.
Bu neticeyle İspanya, 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti ve gruptaki liderliğini korudu.
Gürcistan ise 3 puanda kaldı.