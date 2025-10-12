Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

AK Partili Eski Milletvekili Ali Turan dikkat çekti: İBB’nin reklam bütçesi kentsel dönüşümün 7,5 katı çıktı!

AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bütçe tercihlerine vurgu yaptı. İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Turan, İBB'nin reklama ayırdığı 850 milyon TL bütçenin, kentsel dönüşüme ayrılan 115 milyon TL'nin tam 7,5 katı olduğuna dikkat çekti...

KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 00:22

Türkiye'nin gündemini sarsan olaylar, Gürkan Hacır ile 'nda masaya yatırılmaya devam ediyor. TGRT Haber ekranlarında bu akşam saat 21.00'de yayınlanan programda yine önemli meseleler ele alındı.

Gündemin ilk sırasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'a uzanan konser soruşturması oluşturdu. Bir diğer önemli konu ise Türkiye'nin kilitlendiği davaları oldu. AK Parti Eski Milletvekili , "Yerel yönetimler yasası değişsin" diyerek, İBB’nin reklama 850 milyon TL ayırdığına dikkat çekti.

AK Partili Eski Milletvekili Ali Turan dikkat çekti: İBB’nin reklam bütçesi kentsel dönüşümün 7,5 katı çıktı!

“850 MİLYON TL AYRILMIŞ”

Programın en dikkat çekici açıklamalarından biri de AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan'dan geldi. İBB'nin bütçe dağılımını eleştiren Turan, "Yerel yönetimler yasası değişsin" çağrısında bulundu. Turan, çarpıcı bir karşılaştırma yaparak şunları söyledi:

"İBB, reklama tam 850 milyon TL ayırırken, kentsel dönüşüm gibi hayati bir alana sadece 115 milyon TL ayırmış."

https://x.com/tgrthabertv/status/1977098148511465772

“DENETLENMELİ”

Turan’ın anlattığı rakam iki bütçe arasında yaklaşık 7,5 kat fark olduğunu ortaya koydu. İstanbul’un deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, bu durumun denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

