AK Partili Eski Milletvekili Ali Turan dikkat çekti: İBB’nin reklam bütçesi kentsel dönüşümün 7,5 katı çıktı!

Türkiye'nin gündemini sarsan olaylar, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda masaya yatırılmaya devam ediyor. TGRT Haber ekranlarında bu akşam saat 21.00'de yayınlanan programda yine önemli meseleler ele alındı.

Gündemin ilk sırasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a uzanan konser soruşturması oluşturdu. Bir diğer önemli konu ise Türkiye'nin kilitlendiği yolsuzluk davaları oldu. AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan, "Yerel yönetimler yasası değişsin" diyerek, İBB’nin reklama 850 milyon TL ayırdığına dikkat çekti.

“850 MİLYON TL AYRILMIŞ”

Programın en dikkat çekici açıklamalarından biri de AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan'dan geldi. İBB'nin bütçe dağılımını eleştiren Turan, "Yerel yönetimler yasası değişsin" çağrısında bulundu. Turan, çarpıcı bir karşılaştırma yaparak şunları söyledi:

"İBB, reklama tam 850 milyon TL ayırırken, kentsel dönüşüm gibi hayati bir alana sadece 115 milyon TL ayırmış."

“DENETLENMELİ”

Turan’ın anlattığı rakam iki bütçe arasında yaklaşık 7,5 kat fark olduğunu ortaya koydu. İstanbul’un deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, bu durumun denetlenmesi gerektiğini kaydetti.