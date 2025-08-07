Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Gaziantep maç kadrosunda Icardi ve Osimhen neden yok?

Trednyol Süper Lig'de yeni sezon yarın itibarıyla başlıyor. Ligin ilk maçı Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Açıklanan Gaziantep GS maç kadrosuna göre Osimhen ve Icardi maçta forma giymeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Gaziantep maç kadrosunda Icardi ve Osimhen neden yok?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 16:38

maçına kısa süre kalırken Icardi ve 'in kadroda yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar Gaziantep maçında neden yok araştırmaya başladı.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ KADROSUNDA OSİMHEN NEDEN YOK?

Trendyol 'de yeni sezon yarın Gaziantep FK - Galatasaray maçı ile başlıyor. Açıklanan maç kadrosunda Osimhen ve Icardi yer almadı. Uzun süren görüşmeleri sonunda sarı kırmızılı formayı giyecek olan Osimhen, kampa geç katılması nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Osimhen'in Gaziantep maçının ardından maçta forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray Gaziantep maç kadrosunda Icardi ve Osimhen neden yok?

ICARDİ GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Geçtiğimiz sezonda sakatlık yaşayan Icardi'nin sahalara döneceği tarih heyecanla bekleniyordu. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin Gaziantep maçında forma giymesinin erken olduğunu düşünerek kamp kadrosunda yer vermedi. Sakatlığı atlayan Icardi, takımla beraber çalışmalara başlasa da bir süre daha sağlık ekibinin kontrolü altında kalabilir.

Galatasaray Gaziantep maç kadrosunda Icardi ve Osimhen neden yok?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ KAMP KADROSU

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de ilk maçının kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Metehan Baltacı

İsmail Jakobs

Davinson Sánchez

Roland Sallai

Gabriel Sara

Leroy Sané

Yunus Akgün

Eren Elmalı

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Ahmed Kutucu

Nicolò Zaniolo

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Yusuf Demir

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Jankat Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Arda Ünay

Mario Lemina

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Gaziantep kadrosu açıklandı! Osimhen ve Icardi kararı
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#gaziantep fk
#osimhen
#Icardi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.