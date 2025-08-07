Galatasaray Gaziantep maç kadrosunda Icardi ve Osimhen neden yok?

Gaziantep FK Galatasaray maçına kısa süre kalırken Icardi ve Osimhen'in kadroda yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar Gaziantep maçında neden yok araştırmaya başladı.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ KADROSUNDA OSİMHEN NEDEN YOK?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yarın Gaziantep FK - Galatasaray maçı ile başlıyor. Açıklanan maç kadrosunda Osimhen ve Icardi yer almadı. Uzun süren transfer görüşmeleri sonunda sarı kırmızılı formayı giyecek olan Osimhen, kampa geç katılması nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Osimhen'in Gaziantep maçının ardından maçta forma giymesi bekleniyor.

ICARDİ GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Geçtiğimiz sezonda sakatlık yaşayan Icardi'nin sahalara döneceği tarih heyecanla bekleniyordu. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin Gaziantep maçında forma giymesinin erken olduğunu düşünerek kamp kadrosunda yer vermedi. Sakatlığı atlayan Icardi, takımla beraber çalışmalara başlasa da bir süre daha sağlık ekibinin kontrolü altında kalabilir.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ KAMP KADROSU

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de ilk maçının kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Metehan Baltacı

İsmail Jakobs

Davinson Sánchez

Roland Sallai

Gabriel Sara

Leroy Sané

Yunus Akgün

Eren Elmalı

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Ahmed Kutucu

Nicolò Zaniolo

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Yusuf Demir

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Jankat Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Arda Ünay

Mario Lemina