Galatasaray Gaziantep maç kadrosunda Icardi ve Osimhen neden yok?

Gaziantep FK Galatasaray maçına kısa süre kalırken Icardi ve Osimhen'in kadroda yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar Gaziantep maçında neden yok araştırmaya başladı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yarın Gaziantep FK - Galatasaray maçı ile başlıyor. Açıklanan maç kadrosunda Osimhen ve Icardi yer almadı. Uzun süren transfer görüşmeleri sonunda sarı kırmızılı formayı giyecek olan Osimhen, kampa geç katılması nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Osimhen'in Gaziantep maçının ardından maçta forma giymesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonda sakatlık yaşayan Icardi'nin sahalara döneceği tarih heyecanla bekleniyordu. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin Gaziantep maçında forma giymesinin erken olduğunu düşünerek kamp kadrosunda yer vermedi. Sakatlığı atlayan Icardi, takımla beraber çalışmalara başlasa da bir süre daha sağlık ekibinin kontrolü altında kalabilir.
Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de ilk maçının kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda yer alan oyuncular şöyle:
Metehan Baltacı
İsmail Jakobs
Davinson Sánchez
Roland Sallai
Gabriel Sara
Leroy Sané
Yunus Akgün
Eren Elmalı
Berkan Kutlu
Günay Güvenç
Ahmed Kutucu
Nicolò Zaniolo
Kaan Ayhan
Elias Jelert
Yusuf Demir
Lucas Torreira
Abdülkerim Bardakcı
Jankat Yılmaz
Barış Alper Yılmaz
Arda Ünay
Mario Lemina