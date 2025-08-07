Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları başladı mı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarında ilerlemeye yönelik uzman öğretmen ve başöğretmen başvuru süreci belli oldu.

Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları başladı mı ne zaman?
Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına yükselmek isteyen eğitimciler için yol haritasını belirledi.

Kılavuza göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için gerekli şartları 31 Aralık 2025 itibarıyla taşıyan öğretmenlerin eğitim programı başvuruları, 20 Ağustos 2025 ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanan öğretmenler ve uzman öğretmenler, eğitimlerini 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren alabilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları başladı mı ne zaman?

Eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan ve diğer tüm şartları yerine getiren öğretmenlere ve uzman öğretmenlere yönelik sertifika düzenleme işlemleri 1 Eylül 2025'ten itibaren başlayacak.

Sertifikalar, adayların tüm şartları sağladıkları tarih esas alınarak verilecek.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını almaya hak kazanan personele, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak?
2025 yılı uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı başvuruları, 20 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 5 Eylül 2025 tarihinde sona erecektir. Başvurular, belirtilen tarihler arasında online olarak yapılabilecektir.
