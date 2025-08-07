Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları başladı mı ne zaman?

Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına yükselmek isteyen eğitimciler için yol haritasını belirledi.

Kılavuza göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için gerekli şartları 31 Aralık 2025 itibarıyla taşıyan öğretmenlerin eğitim programı başvuruları, 20 Ağustos 2025 ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanan öğretmenler ve uzman öğretmenler, eğitimlerini 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren alabilecek.

Eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan ve diğer tüm şartları yerine getiren öğretmenlere ve uzman öğretmenlere yönelik sertifika düzenleme işlemleri 1 Eylül 2025'ten itibaren başlayacak.

Sertifikalar, adayların tüm şartları sağladıkları tarih esas alınarak verilecek.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını almaya hak kazanan personele, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.