Donald Trump istedi, hepsi durdu: ABD'den diğer ülkelere 1 dolar bile verilemeyecek

27 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:35

ABD, tüm dış yardımları durdurdu. Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm ABD dış yardımları inceleme altına alındı. Dış yardımların kesilmesini yeni Başkan Donald Trump'ın emrettiği belirtildi.

ABD​'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump​, dış yardımların kesilmesini emretti. ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm ABD dış yardımları inceleme altına alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın Başkan Donald Trump'ın “ABD Dış Yardımlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Düzenlenmesine İlişkin Yürütme Emri” uyarınca alındığı belirtilerek, Trump’ın Amerikan halkına hiçbir getirisi olmayan gereksiz harcamalara karşı olduğu hatırlatıldı.

''AHLAKİ ZORUNLULUK''

''Çalışkan vergi mükellefleri adına dış yardımları gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek doğru olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bakan Marco Rubio, dış yardımların yurt dışında nasıl harcandığına dair bilinçli ve sağduyulu bir inceleme yaparak Amerika'nın yatırımlarını korumaktan gurur duymaktadır” ifadelerine yer verildi. Amerikan halkının yeniden ülkenin ulusal çıkarlarına odaklanılmasını istediği vurgulanan açıklamada, Rubio'nun "Harcadığımız her dolar, finanse ettiğimiz her program ve izlediğimiz her politika, üç basit sorunun cevabıyla haklı çıkarılmalıdır: Amerika'yı daha güvenli hale getiriyor mu? Amerika'yı daha güçlü hale getiriyor mu? Amerika'yı daha müreffeh hale getiriyor mu?" sözlerine yer verildi.

ABD'DEN HANGİ ÜLKELER DIŞ YARDIM ALIYOR?

Öte yandan ABD'den dış yardım alan ülkelerin başında İsrail geliyor. ABD, son dış yardımını da İsrail'e yaptı. Ukrayna, Mısır, Tayvan, Lübnan, Bulgaristan da dış yardım alan ülkeler arasındaydı.