Mühürlü apartmanı soydular! Pişkinlikleri pes dedirtti

Esenyurt’ta kentsel dönüşüm için boşaltılıp mühürlenen apartmandan güpegündüz kombi çalan hırsızlar, çevredekilerin tepkisine “parayla aldık” diyerek cevap verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yenikent Mahallesi 697. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi kentsel dönüşüm için boşaltılarak mühürlenen apartmanın kapısını kırarak içeri girdi.

Daireleri gezen şüpheliler, gözlerine kestirdikleri balkondaki doğalgaz kombisini sökmek için uzun süre uğraştı. Kombiyi yerinden çıkarmayı başaran hırsızlar, apartmandan çıkarak kaçmaya çalıştı.

O sırada duruma tepki gösteren vatandaşlara pişkince karşılık veren şahıslar, “parayla aldık” diyerek kendilerini savundu. Ardından kombiyi alıp olay yerinden uzaklaştılar.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin apartmana girişi, kombiyi sökme çabaları, apartmandan çıkışları ve vatandaşların tepkisi yer alıyor.