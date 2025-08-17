Menü Kapat
Pasifik Okyanusu'ndaki değişim dünyayı yeni bir krize sürükleyebilir! Gıda fiyatları on yıllarca artacak

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'ndaki iklim değişikliklerinin küresel çapta felaketlere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Okyanustaki sıcaklık değişiklikleri, on yıllarca sürecek gıda fiyat artışlarına, kuraklık ve kaynak kıtlıklarına neden olabilir.

Pasifik Okyanusu'ndaki değişim dünyayı yeni bir krize sürükleyebilir! Gıda fiyatları on yıllarca artacak
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda yaşanan endişe verici bir değişimin, Amerika Birleşik Devletleri'ni on yıllarca sürecek yıkıcı orman yangınlarına, gıda kıtlığına ve fiyat artışlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı çalışma, Pasifik On Yıllık Salınımı (PDO) adı verilen doğal bir iklim döngüsünün "negatif" fazda sıkışıp kaldığını ve bu durumun ABD'nin Batı Kıyısı'nın büyük bir kısmında tehlikeli derecede kuraklığa yol açtığını ortaya koydu.

Pasifik Okyanusu'ndaki değişim dünyayı yeni bir krize sürükleyebilir! Gıda fiyatları on yıllarca artacak

KURAKLIK ŞİDDETLENİYOR, SICAKLIK ARTIYOR

PDO, okyanus yüzey sıcaklıklarını her 20-30 yılda bir daha sıcak ve daha soğuk fazlar arasında salınan bir "yavaş hareket eden salıncak" gibi işliyor. Şu anki negatif faz, Kuzey Amerika'nın batı kıyılarındaki suları soğuturken, Pasifik'in merkezi ısınıyor; bu da yağış desenlerini bozuyor, kuraklıkları şiddetlendiriyor ve sıcağı artırıyor.

Normal kuraklıkların birkaç ay veya birkaç yıl sürebileceği halde, bir "megakuraklık" on yıllarca sürebiliyor; aşırı ve az yağış, toprakları, nehirleri ve yerel rezervuarları kurutuyor. 2000'den itibaren süregelen megakuraklık Kaliforniya, Nevada, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado ve Oregon, Nebraska, Kansas ve Oklahoma'nın bazı bölgeleri gibi eyaletleri etkilemiş durumda.

Pasifik Okyanusu'ndaki değişim dünyayı yeni bir krize sürükleyebilir! Gıda fiyatları on yıllarca artacak

Aşırı kuraklık, 20 yılı aşkın süredir devam etmesine rağmen, araştırmacılar, PDO'nun "pozitif" faza geçme belirtileri göstermediğini ve bunun nedeni olarak gezegen üzerindeki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının etkisini ortaya koydu.

İnsan kaynaklı , okyanus akıntıları ve atmosferik desenler gibi doğal süreçlerle karşılaştırıldığında, sera gazlarının neden olduğu ısınmanın, Pasifik'in merkezi sularını her birkaç on yılda bir gerçekleşen doğal değişimden daha fazla ısıttığı keşfedildi. Yeni bulgular, PDO'daki değişimlerin yüzde 53'ünün, 1950'den bugüne kadar insan etkilerinden kaynaklandığını ortaya koydu.

