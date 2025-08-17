Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun startını Göztepe karşılaşması ile verdi. Sarı-lacivertliler, İzmir’de oynanan karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kaldı. Kanarya, zorlu mücadelede 90+4. dakikada Anderson Talisca ile penaltıdan yararlanma fırsatını kullanamadı.

Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda... Uzun süredir kadroya bir kanat oyuncusu takviyesi hedefleyen sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ilk sıraya koydu.

BENFİCA BAŞKANI ÇOK ÖFKELENDİ

Portekiz temsilcisinin oyuncuyu Nice maçında sahaya sürmesi sonrası yönetim, 25 milyon Euro’luk teklifini geri çekip 18 milyon Euro + bonuslar şeklinde revize etmişti. Record’un haberine göre, Benfica Başkanı Rui Costa bu tavra çok öfkelendi ve teklifi yalnızca 30 dakika içinde reddetti.

YENİ TEKLİFE CEVAP GELMEDİ

26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, bu kez rakamı yükseltme kararı aldı ve 20 milyon Euro + bonuslar içeren yeni teklifini iletti. Ancak Portekiz kulübünden henüz bir cevap gelmedi.

MALİLİ YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kanat transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, Salzburg’un Malili yıldızı Dorgeles Nene için de girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro + bonusları kapsayan teklifine Avusturya ekibinin olumlu yaklaştığı, 22 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe’ye gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi.