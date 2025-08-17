Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun startını Göztepe karşılaşması ile verdi. Sarı-lacivertliler, İzmir’de oynanan karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kaldı. Kanarya, zorlu mücadelede 90+4. dakikada Anderson Talisca ile penaltıdan yararlanma fırsatını kullanamadı.
Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda... Uzun süredir kadroya bir kanat oyuncusu takviyesi hedefleyen sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ilk sıraya koydu.
Portekiz temsilcisinin oyuncuyu Nice maçında sahaya sürmesi sonrası yönetim, 25 milyon Euro’luk teklifini geri çekip 18 milyon Euro + bonuslar şeklinde revize etmişti. Record’un haberine göre, Benfica Başkanı Rui Costa bu tavra çok öfkelendi ve teklifi yalnızca 30 dakika içinde reddetti.
26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, bu kez rakamı yükseltme kararı aldı ve 20 milyon Euro + bonuslar içeren yeni teklifini iletti. Ancak Portekiz kulübünden henüz bir cevap gelmedi.
Kanat transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, Salzburg’un Malili yıldızı Dorgeles Nene için de girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro + bonusları kapsayan teklifine Avusturya ekibinin olumlu yaklaştığı, 22 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe’ye gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi.