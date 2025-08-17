Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, bu hafta içi Benfica ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek... Transfer için çalışmalara da hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli yönetimin listesinde; Kerem Aktürkoğlu ve Salzburg’un Malili yıldızı Dorgeles Nene var... Fenerbahçe'nin Kerem için yeni telifi ise Benfica tarafında hiç hoş karşılanmadı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 10:49

, Trendyol 2025-2026 sezonunun startını Göztepe karşılaşması ile verdi. Sarı-lacivertliler, İzmir’de oynanan karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kaldı. Kanarya, zorlu mücadelede 90+4. dakikada Anderson Talisca ile penaltıdan yararlanma fırsatını kullanamadı.

Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü

Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda... Uzun süredir kadroya bir kanat oyuncusu takviyesi hedefleyen sarı-lacivertliler, forması giyen milli yıldız ilk sıraya koydu.

Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü

BENFİCA BAŞKANI ÇOK ÖFKELENDİ

Portekiz temsilcisinin oyuncuyu Nice maçında sahaya sürmesi sonrası yönetim, 25 milyon Euro’luk teklifini geri çekip 18 milyon Euro + bonuslar şeklinde revize etmişti. Record’un haberine göre, Benfica Başkanı Rui Costa bu tavra çok öfkelendi ve teklifi yalnızca 30 dakika içinde reddetti.

Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü

YENİ TEKLİFE CEVAP GELMEDİ

26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, bu kez rakamı yükseltme kararı aldı ve 20 milyon Euro + bonuslar içeren yeni teklifini iletti. Ancak Portekiz kulübünden henüz bir cevap gelmedi.

Fenerbahçe'nin teklifine ateş püskürdü! Kanat transferi iyice bilmeceye döndü

MALİLİ YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kanat transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, Salzburg’un Malili yıldızı Dorgeles Nene için de girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro + bonusları kapsayan teklifine Avusturya ekibinin olumlu yaklaştığı, 22 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe’ye gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Göztepe - Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Trio ekibi yorumladı: Penaltı ve sarı kart olmalıydı
Galatasaray'da flaş Zaniolo kararı! Karagümrük maçı sonrası durum değişti
ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#süper lig
#benfica
#transfermarkt
#Fenerbahçe
#Dorgeles Nene
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.