Göztepe - Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Trio ekibi yorumladı: Penaltı ve sarı kart olmalıydı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta TRİO ekibi tarafından değerlendirildi.

Hakem Yasin Kol'un genel performansını başarısız bulan trio ekibi, Göztepe'nin bir penaltısının verilmediğini, Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı kararının ise doğru olduğunu belirtti. İşte eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın maçla ilgili yorumları...

"PENALTI VE SARI KART OLMALIYDI"

3. dakikada Amrabat'ın Janderson'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi.

Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi. Bahattin Duran: Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı.

Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı. Deniz Çoban: Bu bir penaltı.

6. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Devam kararı doğru. Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Devam kararı doğru. Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

8. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Devam kararı doğru. Bülent Yıldırım: Sınırda bir pozisyon. Göztepeli oyuncunun sol diz hamlesi riskli ve dikkatsiz. Ancak bu şarj hakemin genel oyun prensibinde saygı duyuyorum.

Sınırda bir pozisyon. Göztepeli oyuncunun sol diz hamlesi riskli ve dikkatsiz. Ancak bu şarj hakemin genel oyun prensibinde saygı duyuyorum. Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

EN-NESYRI'NİN GÖRDÜĞÜ SARI KART

20. dakikada En-Nesyri'ye gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Rakibini görünce ayağını geri çekti ve temas olmadı. Sarı kart kararı yanlış."

"Rakibini görünce ayağını geri çekti ve temas olmadı. Sarı kart kararı yanlış." Bülent Yıldırım: "Temas yok. Hamlesi yok, taban göstermedi. En-Nesyri hissedince ayağını geri çekti. Yanlış sarı kart."

"Temas yok. Hamlesi yok, taban göstermedi. En-Nesyri hissedince ayağını geri çekti. Yanlış sarı kart." Deniz Çoban: "Yanlış bir sarı kart."

42. dakikada Duran'a gösterilen sarı kart doğru mu? Fazlası olur mu?

Bülent Yıldırım: "Dirsek yüze değil göğse geldi. Sarı kart doğru."

"Dirsek yüze değil göğse geldi. Sarı kart doğru." Bahattin Duran : "Duran pası verdi, mücadele sonlandı. Duran dirseğini aldı, yukarıdan aşağı doğru salladı. Bence amacı rakibinin göğsüne vurmak değildi. Bir silah olarak kullandı. Yüze gelseydi çok net kırmızı diyecektik. Bu haliyle de bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı."

: "Duran pası verdi, mücadele sonlandı. Duran dirseğini aldı, yukarıdan aşağı doğru salladı. Bence amacı rakibinin göğsüne vurmak değildi. Bir silah olarak kullandı. Yüze gelseydi çok net kırmızı diyecektik. Bu haliyle de bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı." Deniz Çoban: "Bu bir kırmızı kartın kriterlerinden biri; nereyle nereye? Vücudun hassas olan yeri var, olmayan yeri var? Elmacık kemiğine gelse kırar. Parmağı göze sokarsınız yaralayıcıdır, göğse bastırırsanız faul olmaz. Kramponun vidasıyla yaralar, üstüyle yaralamaz. Bu önemli bir kriter, nereyle nereye? Bu bir şiddetli hareket. Top için mücadele yok. Kolu araç mı, silah mı; dirseğinin sivri tarafını kullandı, bence silah. Niyeti de kötü bence. Bu dirsek göğse geldi. Benim açımdan bu kırmızı kart olmalıydı."

53. dakikada Juan'ın ilk sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Doğru."

"Doğru." Bülent Yıldırım: "Doğru."

"Doğru." Deniz Çoban: "Doğru."

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

55. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

"Devam kararı doğru." Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

"Devam kararı doğru." Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

59. dakikada Oosterwolde'nin gördüğü ilk sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Tartışmasız sarı kart."

"Tartışmasız sarı kart." Bülent Yıldırım : "Tartışmasız sarı kart."

: "Tartışmasız sarı kart." Deniz Çoban: "Tartışmasız sarı kart."

JUAN'IN İKİNCİ SARI KARTI DOĞRU MU?

Bahattin Duran : "Hakemin kartını destekliyorum."

: "Hakemin kartını destekliyorum." Bülent Yıldırım : "Juan sol ayağıyla faul yaptı. O faulden sonra takım arkadaşı da eliyle itti. İkinci sarı kart doğru."

: "Juan sol ayağıyla faul yaptı. O faulden sonra takım arkadaşı da eliyle itti. İkinci sarı kart doğru." Deniz Çoban: "En etkili ihlali yapan Juan. Hakem yanılmadı."

İSMAİL KÖYBAŞI'NA VERİLEN KIRMIZI KART DOĞRU MU?

65. dakikada İsmail Köybaşı'na verilen kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "İlk sarı kart doğru. Otorite şovu yapıp oyuncuyu ihraç etti. Burayı daha iyi yönetebilirdi."

"İlk sarı kart doğru. Otorite şovu yapıp oyuncuyu ihraç etti. Burayı daha iyi yönetebilirdi." Deniz Çoban: "İkinci sarı kart yanlış."

OOSTERWOLDE'NİN KIRMIZI KARTI

85. dakikada Oosterwolde'nin ikinci sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Açık ve net sarı kart."

"Açık ve net sarı kart." Deniz Çoban: "Doğru karar."

"Doğru karar." Bülent Yıldırım: "Doğru karar."

90+1. DAKİKADA FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: "Penaltı kararı doğru."

"Penaltı kararı doğru." Bülent Yıldırım: "Penaltı kararı doğru."

"Penaltı kararı doğru." Deniz Çoban: "Pozisyon penaltı."

"HAKEMİN PERFORMANSI BAŞARISIZ"