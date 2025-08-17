Milan Skriniar'dan Fenerbahçe için 'hayal kırıklığı' söylemi!

Fenerbahçe'de Göztepe maçının ardından değerlendirmeler gelmeye başladı. Sarı lacivertli futbolcular, karşılaşmaya ve beklentilerine dair kritik noktalara değindi.

MILAN SKRINIAR'DAN HAYAL KIRIKLIĞI DETAYI

"Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını biliyorduk. Bana göre ikili mücadele noktasında iyi bir iş çıkarttık. Çok fazla pozisyona giremedik. Elde ettiğimiz fırsatları golle değerlendirmemiz gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kendimizi geliştireceğiz. 4 gün içinde çok önemli bir maç oynayacağız. O karşılaşmaya kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağız."

YUSUF AKÇİÇEK DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HATIRLATTI

"Genel olarak bizim için istemediğimiz bir sonuç oldu. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Kazanma fırsatı da geldi ama değerlendiremedik. Şampiyonlar Ligi maçına en iyi şekilde odaklanmalıyız."

ARCHIE BROWN HÜCUM ORGANİZASYONUNUN ALTINI ÇİZDİ

"Gol atamamak! Galibiyeti elde edemememizin sebebi buydu. Yakaladığımız şansları iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Bir de penaltı kaçırdık! Böyle bir durum söz konusu olduğunda kazanamıyorsunuz. Bugün yaptığımız pozitif işleri sonraki maça yansıtmak ve golle sonuçlandırmak istiyoruz."