İran’dan silah satışında kripto dönemi

İran, Batı’nın uyguladığı finansal yaptırımların oluşturduğu baskıyı aşmak amacıyla savunma ihracatında dikkat çekici bir yola giriyor. Financial Times’ın aktardığına göre, ülkenin savunma sanayii ihracatından sorumlu kurumu ve Mindex adıyla bilinen Savunma Bakanlığı İhracat Merkezi, askerî sözleşmelerde kripto parayla ödemeye açık olduğunu duyurdu.

Tanıtım belgeleri ve ödeme koşulları incelendiğinde, Mindex’in yalnızca kripto parayı değil; takas yöntemi ve İran riyaliyle ödeme seçeneklerini de masada tuttuğu görülüyor. Uzmanlar, bir devletin stratejik askerî donanım satışında kripto parayı bu kadar açık biçimde kabul etmesini nadir rastlanan bir adım olarak değerlendiriyor.

35 ÜLKEYLE AKTİF TEMAS

Devlete bağlı bir yapı olan Mindex, hâlihazırda 35 ülkeyle aktif müşteri ilişkisine sahip olduğunu belirtiyor. Kurumun ürün kataloğunda oldukça geniş bir yelpaze var. Bunlar arasında Emad balistik füzeleri, Shahed tipi insansız hava araçları, Shahid Soleimani sınıfı savaş gemileri ve kısa menzilli hava savunma sistemleri öne çıkıyor. Liste bununla da sınırlı değil; küçük silahlar, roketler ve gemisavar seyir füzeleri de satışta.

ULUSLARARASI RAPORLARDA ADI GEÇEN SİLAHLAR

Batılı hükümetler ile Birleşmiş Milletler raporlarında, bu silahların bir bölümünün Orta Doğu’da İran destekli silahlı gruplar tarafından kullanıldığına dair tespitler yer alıyor. Bu durum, Tahran’ın savunma ihracatının bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri daha da artırmış durumda.