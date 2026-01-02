Menü Kapat
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

İş başvurularında yapay zeka krizi

Yapay zekâ destekli eleme sistemleriyle dolu iş başvuruları, adayların önünü keserken, networking artık tek çıkış yolu. Bu kez adres şaşırtıcı: flört uygulamaları.

İş başvurularında yapay zeka krizi
İş arayanlar için tablo giderek zorlaşıyor. Açılan ilan sayısı sınırlı, başvuru sayısı ise rekor seviyelerde. Üstelik şirketlerin büyük bölümü, başvuruların ilk aşamasında yapay zekâ destekli eleme araçlarına güveniyor. CV’ler saniyeler içinde taranıyor, çoğu zaman insan gözüne bile değmeden eleniyor.

İş başvurularında yapay zeka krizi

Bu tablo, özellikle güçlü bir çevresi olmayan adayları farklı yollar aramaya itmiş durumda. Son dönemde dikkat çeken yeni yöntem ise oldukça sıra dışı: flört uygulamaları üzerinden iş ağı kurmak.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ FLÖRT UYGULAMALARINDA İŞ ARIYOR

Yayınlanan son ankete göre, kullanıcıların üçte biri flört uygulamalarını iş bulmak amacıyla kullandığını söylüyor. Yaklaşık her 10 kişiden biri ise bu uygulamalara girme nedeninin öncelikle iş aramak olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 66’sı, çalışmak istediği şirketlerde görev yapan profilleri özellikle aradığını söylerken, yüzde 75’i hedeflediği pozisyonlara yakın rollerde çalışan kişilerle bilinçli olarak eşleşmeye çalıştığını ifade ediyor. Kriyer danışmanı Stacie Haller, tabloyu net özetledi; “Açıkçası bugün iş arama sürecindeki bu korku filmini aşabilmenin tek yolu networking.”

İş başvurularında yapay zeka krizi

SONUÇ VEREN BAĞLANTILAR, HATTA İŞ TEKLİFLERİ

Bu yöntemi deneyenlerin büyük bölümü boş dönmemiş. Ankete katılanların yüzde 88’i, flört uygulamaları üzerinden profesyonel bir bağlantı kurduğunu söylüyor. Bu bağlantılar çoğunlukla mentorluk, kariyer tavsiyesi, mülakat fırsatı, iş ilanı bilgisi ya da referans olarak geri dönmüş. Daha da dikkat çekici olan ise şu: Katılımcıların yüzde 37’si bu temaslar sayesinde doğrudan iş teklifi aldığını belirtiyor. Hatta yüzde 38’lik bir kesim, iş arama amacıyla kurulan bu bağlantıların fiziksel bir ilişkiye de dönüştüğünü söylüyor.

İş başvurularında yapay zeka krizi

YAPAY ZEKÂ HIZ KAZANDIRIYOR AMA ADALETİ TARTIŞMALI

Şirketler açısından bakıldığında yapay zekâ sistemleri ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Ancak bu sistemlerin, algoritmalara gömülü önyargılar nedeniyle nitelikli adayları da kolayca elemesi uzun süredir eleştiriliyor. Başvuru sayısındaki patlamanın arkasında ise yine dijitalleşme var. LinkedIn gibi platformlar sayesinde başvurular birkaç tıkla yapılabiliyor. Bu kolaylık, şirketleri otomatik eleme sistemlerine daha da bağımlı hale getiriyor. Sonuç olarak, ne kadar nitelikli olursanız olun, başvurunuzun ilk ya da ikinci aşamada bir algoritma tarafından sessizce elenmesi artık oldukça olağan.

İş başvurularında yapay zeka krizi

NETWORKİNG EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR

Cornell Üniversitesi’nden Prof. John McCarthy’ye göre bu tablo, yeni bir eşitsizlik dalgasını da beraberinde getiriyor. Güçlü çevrelere sahip, ayrıcalıklı geçmişlerden gelen adaylar networking yarışında öne çıkarken, diğerleri geride kalıyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 42’si zorlu iş piyasası nedeniyle flört uygulamalarında networking yaptığını söylerken, yüzde 29’u bunu çaresizlikle, yüzde 22’si ise başka hiçbir yerde ağ kurma fırsatı bulamadığı için yaptığını belirtiyor.

