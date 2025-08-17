Menü Kapat
"Kadınlar yapamaz" dediler ama 24 yıldır bu mesleği yapıyor

Malatya’da 24 yıldır lastik tamirciliği yapan Serap Aksüt, "kadınlar yapamaz" diyenlere rağmen, mesleğini sürdürüyor. Ailesinin desteğiyle başladığı işte, kadınların her alanda başarılı olabileceğini söyleyen Aksüt, kadın müşterilerinin daha çok olduğunu belirtti.

'da yaşayan 42 yaşındaki Serap Aksüt 24 yıldır lastik tamirciliği yapıyor. Geçimini sağlamak için başladığı mesleğini azimle sürdüren Aksüt, kadınların istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini belirterek, "kadınlar yapamaz" diyenlere inatla lastik tamirciliğini bırakmadan devam ediyor.

"Kadınlar yapamaz" dediler ama 24 yıldır bu mesleği yapıyor

AİLESİNDEN DESTEK GÖRDÜ

Mesleğe ilk başladığı zaman en çok duyduğu cümlenin "kadınlar yapamaz" olduğunu söyleyen Aksüt, 24 yıldır lastik satışı ve tamiri yapmaya devam ettiğini belirterek istenirse başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

"Kadınlar yapamaz" dediler ama 24 yıldır bu mesleği yapıyor

Kendi oluşturdukları firma ile sektörde hizmet verdiklerini kaydeden Aksüt, kadınların elinin değdiği tüm işlerin güzelleştiğini aktararak, severek yaptığı işin kendisi için zor olmadığını belirtti.

"Kadınlar yapamaz" dediler ama 24 yıldır bu mesleği yapıyor

Ekmek mücadelesi peşinde olduklarını ifade eden Serap Aksüt, yakın çevresi ve ailesinden de büyük destek gördüğünü ifade ederek, kadın müşterilerinin daha çok olduğunu kaydetti.

