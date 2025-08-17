"Kadınlar yapamaz" dediler ama 24 yıldır bu mesleği yapıyor

Malatya'da yaşayan 42 yaşındaki Serap Aksüt 24 yıldır lastik tamirciliği yapıyor. Geçimini sağlamak için başladığı mesleğini azimle sürdüren Aksüt, kadınların istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini belirterek, "kadınlar yapamaz" diyenlere inatla lastik tamirciliğini bırakmadan devam ediyor.

AİLESİNDEN DESTEK GÖRDÜ

Mesleğe ilk başladığı zaman en çok duyduğu cümlenin "kadınlar yapamaz" olduğunu söyleyen Aksüt, 24 yıldır lastik satışı ve tamiri yapmaya devam ettiğini belirterek istenirse başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Kendi oluşturdukları firma ile sektörde hizmet verdiklerini kaydeden Aksüt, kadınların elinin değdiği tüm işlerin güzelleştiğini aktararak, severek yaptığı işin kendisi için zor olmadığını belirtti.

Ekmek mücadelesi peşinde olduklarını ifade eden Serap Aksüt, yakın çevresi ve ailesinden de büyük destek gördüğünü ifade ederek, kadın müşterilerinin daha çok olduğunu kaydetti.