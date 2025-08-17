Antalya'da servis minibüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada; Antalya istikametine seyir halindeki Soner K.’nın kullandığı içerisinde yaşları 6 ile 9 yaşlarında çocukların bulunduğu servis minibüsü, aynı istikamette seyir halindeki İlyas K.’nın kullandığı otel servisine arkadan çarptı.

TRAFİK DURDU

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-400 Karayolunda trafiğin uzun süre aksamasına neden oldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğrenci servisinde bulunan Fatma G. (33), Esma G. G. (8), Hira E. (10), Selman K. (13), Abdullah İ. (12), Ramazan E. (11) yaralandı. Ambulanslarla Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.