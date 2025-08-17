Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir müdahale etmeye devam ediyor. Yangına havadan 12 uçak, 18 helikopter karadan ise 155 arazöz, 8 iş makinası 899 personel ile müdahale devam ediyor.