ALEVLERLE AMANSIZ MÜCADELE SÜRÜYOR
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor. Gelibolu'da başlayıp Eceabat'a sıçrayan yangın nedeniyle beş köy tahliye edilirken günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere havadan müdahale yeniden başladı. Öte yandan yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı'nın kuzey hattı ziyaretçilere kapatıldı. İşte Çanakkale orman yangınında son durum...
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir müdahale etmeye devam ediyor. Yangına havadan 12 uçak, 18 helikopter karadan ise 155 arazöz, 8 iş makinası 899 personel ile müdahale devam ediyor.
EKİPLER SEFERBER...
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için hem havada hem de karada yoğun mücadele veriyor.
HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere havadan müdahale yeniden başladı.
YÜZLERCE PERSONEL SAHADA
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının, şu an itibarıyla tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmediğini bildirdi. Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale sürüyor.