Yaşam
Editor
 Onur Kaya

İstanbul'da taksici cinayeti! Silahlı saldırıda can verdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan taksici Sefer Kaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da taksici cinayeti! Silahlı saldırıda can verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
06:43
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
06:49

'da bir taksici cinayete kurban gitti. Silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan taksici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.

TAKSİCİYE KURŞUN YAĞMURU

Olay Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. 34 TBC 07 plakalı sürücüsü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sefer Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da taksici cinayeti! Silahlı saldırıda can verdi

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

TAKSİCİLERDEN PROTESTO EYLEMİ

Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı etti.

İstanbul'da taksici cinayeti! Silahlı saldırıda can verdi
ETİKETLER
#eyüpsultan
#polis
#silahlı saldırı
#cinayet
#protesto
#taksi
#İstanbul
#Yaşam
