Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu devinin hisselerini alıyor! Teklif yakında

Türk Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu şirketi Air Europa'dan hisse satın almayı düşünüyor. Reuters'in haberine göre şirket yetkilileri, Air Europa için bağlayıcı bir teklif hazırlığında olduklarını ve bu sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

THY, AIR EUROPA'YA NEDEN İLGİ DUYUYOR?

Yönetici, İspanyol havayolu şirketine olan ilginin ana nedeninin, Latin Amerika ve İber Yarımadası'nda güçlü bir varlığa sahip olan Air Europa'nın uçuş ağının Türk Hava Yolları'nın ağıyla tamamlayıcı nitelikte olması olduğunu belirtti:

"Çok yakında bağlayıcı bir teklif sunmaya hazırlanıyoruz. Ancak henüz o aşamaya gelmedik. Yönetim kurulu onayı ve kararı alır almaz bunu kamuoyuna duyuracağız."

LUFTHANSA VE AİR FRANCE-KLM ÇEKİLDİ

Salı günü Lufthansa, Air Europa'dan hisse almak için teklif verme planından vazgeçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta ise Air France-KLM benzer şekilde süreçten çekildiğini duyurmuştu.

Süreçteki gecikmelerin temel nedeninin, Air Europa'nın sahibi olan Hidalgo ailesi üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve ilgilenen havayolu şirketlerinin anlaşma yapısına dair endişeleri olduğu bildirildi.

İspanya içi uçuşlar gerçekleştiren ve Madrid'i Avrupa ve Latin Amerika'daki şehirlere bağlayan Air Europa, devlet kredisini geri ödeyebilmek için uzun süredir sermaye arayışında bulunuyor.