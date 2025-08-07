Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Ekonomi
 Ömer Faruk Dogan

Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu devinin hisselerini alıyor! Teklif yakında

Türk Hava Yolları, uzun süredir radarına aldığı İspanyol havayolu şirketi Air Europa'ya bağlayıcı bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu devinin hisselerini alıyor! Teklif yakında
07.08.2025
Türk Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu şirketi Air Europa'dan hisse satın almayı düşünüyor. Reuters'in haberine göre şirket yetkilileri, Air Europa için bağlayıcı bir teklif hazırlığında olduklarını ve bu sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu devinin hisselerini alıyor! Teklif yakında

THY, AIR EUROPA'YA NEDEN İLGİ DUYUYOR?

Yönetici, İspanyol havayolu şirketine olan ilginin ana nedeninin, Latin Amerika ve İber Yarımadası'nda güçlü bir varlığa sahip olan Air Europa'nın uçuş ağının 'nın ağıyla tamamlayıcı nitelikte olması olduğunu belirtti:

"Çok yakında bağlayıcı bir teklif sunmaya hazırlanıyoruz. Ancak henüz o aşamaya gelmedik. Yönetim kurulu onayı ve kararı alır almaz bunu kamuoyuna duyuracağız."

Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu devinin hisselerini alıyor! Teklif yakında

LUFTHANSA VE AİR FRANCE-KLM ÇEKİLDİ

Salı günü Lufthansa, Air Europa'dan hisse almak için teklif verme planından vazgeçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta ise Air France-KLM benzer şekilde süreçten çekildiğini duyurmuştu.

Süreçteki gecikmelerin temel nedeninin, Air Europa'nın sahibi olan Hidalgo ailesi üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve ilgilenen havayolu şirketlerinin anlaşma yapısına dair endişeleri olduğu bildirildi.

Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu devinin hisselerini alıyor! Teklif yakında

İspanya içi uçuşlar gerçekleştiren ve Madrid'i Avrupa ve Latin Amerika'daki şehirlere bağlayan Air Europa, devlet kredisini geri ödeyebilmek için uzun süredir sermaye arayışında bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Türk Hava Yolları neden Air Europa’yı satın almak istiyor?
THY, Air Europa'nın özellikle Latin Amerika ve İber Yarımadası'ndaki güçlü uçuş ağı sayesinde kendi küresel uçuş ağını tamamlayıcı bir potansiyel taşıdığını düşünüyor.
#Türk Hava Yolları
#aksiyon
#Havayolu Skandalı
#Air Europa
#Fuar
#Hisse Satın Alma
#Latam
#Ekonomi
