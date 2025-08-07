Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uzayda acil durum: 'Uzaylılara ait' denilen cismin peşine düştüler

Güneş sistemimize yıldızlararası bir misafir daha uğradı: 3I/ATLAS. Bilim insanları, saniyede 60 kilometre hızla ilerleyen ve "uzaylılara ait" olduğu iddia edilen yıldızı inceleyebilmek için zamanla yarışıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzayda acil durum: 'Uzaylılara ait' denilen cismin peşine düştüler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:13

Güneş sistemimizden geçen yıldızlararası bir cisim, Güneş'in etrafında döndükten sonra önümüzdeki birkaç ay içinde tekrar kozmik derinliklere doğru kaybolacak. 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldız, şimdiye kadar gözlemlenen yalnızca üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliğini taşıyor.

New Scientist'in haberine göre, astronomlar, nesne Güneş Sistemi'nden geçerken görüntülerini yakalayabilecek, ancak daha yakından inceleyebilmek için durdurmak ya da yakalamak mümkün mü?

Uzayda acil durum: 'Uzaylılara ait' denilen cismin peşine düştüler

31/ATLAS'IN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, cismi incelemek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bunlar arasında NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) halihazırda uzayda bulunan görevlerini yeniden yönlendirme ve rafa kaldırılmış uzay aracı projelerini aceleyle fırlatma gibi öneriler var.

Ancak saniyede 60 kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızı yakalamak ve incelemek için çok kısa bir sürede hazırlık yapmanın oldukça zor olduğu değerlendiriliyor.

Uzayda acil durum: 'Uzaylılara ait' denilen cismin peşine düştüler

AVİ LOEB'İN TARTIŞMALI ÖNERİSİ

Harvard Üniversitesi'nden Avi Loeb, nesneyle ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Loeb daha önce Oumuamua adlı başka bir yıldızlararası cismin uzaylılara ait olabileceğini öne sürmüştü ve benzer iddiaları 3I/ATLAS için de dile getiriyor.

Loeb ve meslektaşları, henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş bir makalede, NASA'nın Juno uzay aracının yörüngesinden çıkarılarak 3I/ATLAS ile 14 Mart'ta buluşturulabileceğini önerdi.

Uzayda acil durum: 'Uzaylılara ait' denilen cismin peşine düştüler

JUNO UYGUN BİR ADAY MI?

Ancak bu fikir bazı sorunlar içeriyor. İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nden Mark Burchell, Juno'nun artık yaşlandığını belirtiyor. 2011'de fırlatılan Juno'nun görevi aslında 2021'de Jupiter'e çakılarak sona erecekti. Ancak bu tarih 2025 Eylül ayına ertelendi. Uzay aracı bu yıl iki teknik arıza yaşadı, ancak mühendisler tarafından düzeltildi.

Burchell şunları söylüyor:

"Mevcut yörüngesi Jüpiter'i yakından gözlemlemesine olanak tanıyor ve 2023 ve 2024'te Io (Jüpiter'in uydusu) ziyaretleri sırasında yüksek radyasyona maruz kaldı. Bu yüzden şu an bazı performans sorunları yaşaması sürpriz değil. Yeniden görevlendirilebilir mi? Teorik olarak evet, eğer gerçekleştirilebilirse ve cihazlar çalışır durumdaysa, ilginç veriler elde edilebilir."

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden Jason Wright da X platformunda yaptığı paylaşımda bu fikre şüpheyle yaklaşıyor ve Juno'nun yakıtının azaldığını ve motor sorunları yaşadığını belirtiyor.

Uzayda acil durum: 'Uzaylılara ait' denilen cismin peşine düştüler

JUICE DE GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF

Uzayda halihazırda bulunan bir diğer aday da ESA'nın Jüpiter'in buzlu uydularını incelemek için gönderdiği JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) adlı uzay aracı.

ESA'dan Luca Conversi, bu olasılığı değerlendirdiklerini ve teknik uygulanabilirlik konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu değerli fırsatın farkındayız ve şu anda teknik uygulanabilirliği araştırıyoruz. Şimdilik daha fazla bilgi veremem" dedi.

Ancak JUICE Dünya'ya kıyasla daha yakından gözlem yapabilecek olsa da, yönünü 3I/ATLAS'a çevirmesi mümkün olmayabilir. Conversi, "Bir uzay aracının rotasını değiştirmek kolay değil ve astrodinamikler bilim kurgu filmlerindekinden çok daha karmaşıktır" ifadesini kullandı.

Michigan State Üniversitesi'nden Atsuhiro Yaginuma ve ekibi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Mars çevresinde dönen ve görev sürelerinin sonuna yaklaşan Mars Reconnaissance Orbiter ve Mars Odyssey gibi bazı uzay araçları da 3I/ATLAS'a yakın geçiş yapma şansına sahip olabilir. Avantajıları, kuyruklu yıldızın Mars'a Dünya'dan çok daha yakın geçecek olması.

Ancak her iki aracın da böyle bir yolculuk için yeterli yakıtlarının olup olmadığı henüz belli değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram'dan üç yeni özellik!
Türk donanmasına yeni güç: Yerli helikopter platformları geliştiriliyor

Sıkça Sorulan Sorular

3I/ATLAS nedir?
3I/ATLAS, Güneş Sistemi'ne gelen ve buradan geçip giden üçüncü yıldızlararası cisim olarak biliniyor.
ETİKETLER
#Yıldızlararası Cisim
#3i/atlas
#Kuyrukluyıldız
#Juno
#Juice
#Mars Reconnaissance Orbiter
#Mars Odyssey
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.