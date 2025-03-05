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 | Berrak Arican

Donald Trump'ın Kongre konuşması baştan sona protesto edildi! Elon Musk da unutulmadı

ABD Başkanı Donald Trump, iki dönem başkanlığında ilk kez Kongre'de konuşma yaptı. Trump hem konuşma öncesinde hem konuşma sırasında protesto edildi. Dışarıda halk, Kongre'de ise Demokratlar pankart açtı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 10:08

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde ilk kez Kongre'de konuşma yaptı. Fakat Trump'ın konuşması olaylı başladı ve olaylı devam etti.

'Amerika'yı Yeniden Mükemmel Yap (Make America Great Again)' sloganıyla yola çıkan Trump, 'Amerikan rüyasını' yeniden hayata geçirmeye kararlı olduğunu söylediği Kongre konuşması öncesinde halk tarafından protesto edildi.

''ABD'DE DİKTATÖR OLMAZ''

Trump karşıtları, Fox News Genel Merkezi önünde bir araya gelerek protesto düzenledi. Amerikalıların ellerinde "ABD'de diktatör olmaz" yazılı dövizler vardı.

Bu protestolardan Elon Musk da nasibini aldı. Halk, Musk'ın 'soyguncu', 'hırsız' olduğuna dair pankartlar açtı.

Kongre'de sınır güvenliğinden ekonomiye, dış politikaya kadar birçok alanda yapılanları anlatan Trump, burada da protesto edilmeye devam etti.

''BU NORMAL DEĞİL''

Demokrat milletvekilleri sadece pankartlarla sınırlı kalmadı, kıyafetleriyle dahi Trump'ı protesto ettiler.

Melanie Stansbury, Başkan Trump Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmek üzere ilerlerken “Bu normal değil” yazılı bir pankart tuttu.

KONGRE TARİHİNDE İLK: SALONDAN ÇIKARILDI

Temsilciler Meclisi Başkanı Al Green de Trump'a tepki gösterenlerden oldu.

Green, Trump'ın konuşmasını böldüğü için salondan çıkarıldı.

Demokratlar, Trump konuşurken üzerinde "yanlış" ifadesi yer alan pankartlar kaldırdı.

Demokrat kadınlar, Trump'ın kadın politikalarına tepki göstermek için pembe giyindi.

Protestolarda "yalan" ifadesi taşıyan pankartlar da yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump ne zaman göreve başladı?
Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve resmen başlayacak.
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