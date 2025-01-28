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Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
28 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:58
Donald Trump&#039;ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreni sırasında misafirlerine dağıttığı hediyelerin ne olduğu ortaya çıktı. Siyaset, sosyete, iş, ünlüler dünyasından birçok ismin katıldığı törene Trump'ın tuhaf hediyeleri damga vurdu. 

ABD'de Joe Biden'ın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından ikinci kez ülkenin başkanı oldu. Trump'ın yemin töreni ise günlerce konuşuldu. Trump, yemin törenine gelen misafirlerinin ellerini boş göndermedi. Trump'ın yemin töreninde misafirlerine ne hediyeler verdiği gün yüzüne çıktı. 

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 1. Resim

Trump, misafirlerine vereceği çanta için karton bir torba tercih etti, içini ise tuhaf hediyelerle doldurdu. 

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 2. Resim

Çantanın içinden Donald Trump'ın en sevdiği içecek çıktı. Alkol kullanmayan ama aşırı kola sevgisiyle bilinen Trump, misafirlerine de en sevdiği içeceği verdi ve kendi sevdiği haliyle diyet.

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 3. Resim

 

Trump, bir de polar vermeyi tercih etti. Bu hediyesi, sosyal medyada bir hayli konuşuldu. 

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 4. Resim

ABD'nin 47. Başkanı olması nedeniyle '47' yazan ve Beyaz Saray'ın bulunduğu rozetler. 

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 5. Resim

Çantadan ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in birer portresi çıktı.

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 6. Resim

Trump'ın politikaları ve gelecek vizyonuna ilişkin bir mektubu da vardı. 

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 7. Resim

Siyah bir termos

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 8. Resim

El dezenfektanı, losyon ve dudak kremi

Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 9. Resim

İlginç hediyelerden biri de bir çift el ısıtıcısıydı. 

 Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı - 10. Resim

Ve bir el çantası.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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