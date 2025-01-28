Donald Trump'ın misafirlerine ilginç hediyeleri! Çantanın içi adeta bit pazarı

28 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:58

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreni sırasında misafirlerine dağıttığı hediyelerin ne olduğu ortaya çıktı. Siyaset, sosyete, iş, ünlüler dünyasından birçok ismin katıldığı törene Trump'ın tuhaf hediyeleri damga vurdu.

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Donald Trump her şeyi parayla çözebileceğinden emin: Ücretini verelim azılı suçlulara başka ülkeler baksın

ABD'de Joe Biden'ın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından ikinci kez ülkenin başkanı oldu. Trump'ın yemin töreni ise günlerce konuşuldu. Trump, yemin törenine gelen misafirlerinin ellerini boş göndermedi. Trump'ın yemin töreninde misafirlerine ne hediyeler verdiği gün yüzüne çıktı.

Trump, misafirlerine vereceği çanta için karton bir torba tercih etti, içini ise tuhaf hediyelerle doldurdu.

Çantanın içinden Donald Trump'ın en sevdiği içecek çıktı. Alkol kullanmayan ama aşırı kola sevgisiyle bilinen Trump, misafirlerine de en sevdiği içeceği verdi ve kendi sevdiği haliyle diyet.

Trump, bir de polar vermeyi tercih etti. Bu hediyesi, sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

ABD'nin 47. Başkanı olması nedeniyle '47' yazan ve Beyaz Saray'ın bulunduğu rozetler.

Çantadan ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in birer portresi çıktı.

Trump'ın politikaları ve gelecek vizyonuna ilişkin bir mektubu da vardı.

Siyah bir termos

El dezenfektanı, losyon ve dudak kremi

İlginç hediyelerden biri de bir çift el ısıtıcısıydı.

Ve bir el çantası.