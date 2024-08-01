Donald Trump'ın sözleri Kamala Harris'i kızdırdı: Bölücü ve saygısız
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:04
ABD'de seçim öncesi lider arasındaki gerginlik sürüyor. Donald Trump rakibi Kamala Harris'in etnik kökeniyle ilgili dikkat çeken sözler kullanmıştı. Trump'ın bu sözleri Harris'i oldukça kızdırdı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Houston'da çoğunluğunu siyahi kız öğrencilerin oluşturduğu bir topluluğa konuştu.
Harris, Trump'ın "Hint olduğu halde siyahi bilinmek istiyor" şeklindeki etnik kökeni hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Harris, Trump'ı "bölücülük ve saygısızlık" yapmakla suçladı.
"AMERİKAN HALKI DAHA İYİ BİR LİDER HAK EDİYOR"
Harris, Amerikalıların daha iyisini hak ettiğini belirterek, "Amerikan halkı, doğruyu söyleyen ve gerçeklerle yüzleştiğinde öfkeyle tepki vermeyen bir lideri hak ediyor" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı