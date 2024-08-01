Donald Trump'ın sözleri Kamala Harris'i kızdırdı: Bölücü ve saygısız

01 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:04

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Görenler inanamadı! Trump, Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris sokaklarında yürüdü

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Houston'da çoğunluğunu siyahi kız öğrencilerin oluşturduğu bir topluluğa konuştu.

Harris, Trump'ın "Hint olduğu halde siyahi bilinmek istiyor" şeklindeki etnik kökeni hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Harris, Trump'ı "bölücülük ve saygısızlık" yapmakla suçladı.

"AMERİKAN HALKI DAHA İYİ BİR LİDER HAK EDİYOR"

Harris, Amerikalıların daha iyisini hak ettiğini belirterek, "Amerikan halkı, doğruyu söyleyen ve gerçeklerle yüzleştiğinde öfkeyle tepki vermeyen bir lideri hak ediyor" dedi.