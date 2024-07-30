Olimpiyatların açılış gösterisi gündem olmuştu! Donald Trump da dayanamadı, açtı ağzını yumdu gözünü

30 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:27

Fransa'nın ev sahiplinde düzenlenen Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği gösteri tüm dünyada gündem olmuştu.

'REZALET' OLARAK NİTELENDİRDİ

Dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle büyük tepki alan gösteriler hakkında eski ABD Başkanı Donald Trump da açtı ağzını yumdu gözünü...

"LOS ANGELES'TE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAYACAK!"

Fox News televizyonuna konuşan Donald Trump, açılış töreninde yapılan gösteriyi 'rezalet' olarak nitelendirdi. Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında böyle bir şeyin yaşanmayacağının kesin olarak altını çizdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış gösterilerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Johnson, "Dün gece, Son Akşam Yemeği ile alay edilmesi, Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini izleyen dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için şoke edici ve aşağılayıcıydı" ifadelerini kullandı.