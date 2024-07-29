Paris Olimpiyatları'nda Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 1 Ağustos'ta oynanacak

29 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:18

Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeye devam ederken bugün Hollanda ile karşılaştı.

3-2'lik skorla galip olmasının ardından Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının hangi gün oynanacağı merak konusu oldu.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen karşılaşma 1 Ağustos günü 10.00'da başlayacak.

29 Temmuz günü10.00'da Hollanda ile karşılaşırken 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile yarışırken 4 Ağustos günü 10.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İlk iki sırada olan takımlar ve en iyi iki grup 3.sü çeyrek finalde 6 Ağustos günü karşılaşırken yarı final 8 Ağustos'ta oynanacak.

Final ise 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın karşılaşmalarının tarihi ve saati şöyle:

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya