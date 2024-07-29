Paris Olimpiyatları'nda Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 1 Ağustos'ta oynanacak
2024 yılında Fransa'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan hız kesmeden devam ederken Türkiye, Hollanda ile karşılaşmada galip olarak ayrıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 olarak kazanırken Dominik Cumhuriyeti maçı saat kaçta, ne zaman araştırıldı.
Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeye devam ederken bugün Hollanda ile karşılaştı.
3-2'lik skorla galip olmasının ardından Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının hangi gün oynanacağı merak konusu oldu.
TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen karşılaşma 1 Ağustos günü 10.00'da başlayacak.
29 Temmuz günü10.00'da Hollanda ile karşılaşırken 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile yarışırken 4 Ağustos günü 10.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İlk iki sırada olan takımlar ve en iyi iki grup 3.sü çeyrek finalde 6 Ağustos günü karşılaşırken yarı final 8 Ağustos'ta oynanacak.
Final ise 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın karşılaşmalarının tarihi ve saati şöyle:
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya