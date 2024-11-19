Donald Trump'sız 4 yıl için 'İleri Sar' turu! İktidarını görmek istemeyenler için ilginç seçenek

19 Kasım 2024 09:40 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:03

Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkan olacak olmasının öfkesini yaşayanlara bir kruvaziyer şirketinden çözüm geldi. Şirket, ''İleri Sar'' adıyla 4 yıl sürecek bir cruise gemi turu hizmeti verecek. Donald Trump'sız 4 yılın bedeli ise 320 bin dolar yani 11 milyon TL.

ABD'de rakibi Kamala Harris'i geride bırakarak zafer ilan eden Donald Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak. Bu sürece kadar ülkeden 4 yıllığına yani Trump'ın başkanlık süreci boyunca kaçmak isteyenler için bir kruvaziyer şirketi harekete geçti. Florida merkezli kruvaziyer şirketi Villa Vie Residences, 4 yıllık bir tur imkanı sürüyor.

DONALD TRUMP'SIZ 4 YIL

Yolculara, dünya turu kapsamında "Villa Vie Odyssey" adlı gemide bir yıllık "Gerçeklikten Kaçış", 2 yıllık "Orta Dönem Seçimi", 3 yıllık "Evden Başka Her Yer" seçeneği ve 4 yıllık "İleriye Atla" gezisi dahil olmak üzere çeşitli uzun süreli konaklamalar sunuldu.

140 ülkeyi gezmeyi vaat eden turun fiyatı ise 320 bin dolar yani 11 milyon TL. 1 yıllık gezi için istenen para ise 40 bin dolar yani 1.4 milyon TL.

''TEHDİT ALTINDA HİSSEDENLER İÇİN ÇÖZÜM''

CEO Mikael Petterson bir dergiye yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi:

"Seçimleri kimin kazanacağını bilmeden önce bu pazarlama kampanyasını düşündük. Kim kazanırsa kazansın, nüfusun yarısı üzülecekti. Açıkçası, siyasi bir görüşümüz yok. Sadece kendini tehdit altında hisseden insanlara dışarı çıkmanın bir yolunu vermek istedik."

Petterson'a göre, Villa Vie Residences, 7 Kasım'da yolculuğu duyurduktan sonra taleplerde "büyük bir artış" yaşıyor.