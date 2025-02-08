Donald Trump'tan Biden'a kötü haber: Joe, kovuldun

Seçilmiş 47. ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden'ı kızdıracak bir hamlede bulundu. Trump, kendisine ait Truth adlı sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.

Biden'ın güvenlik izinleri iptal ettiğini dile getiren Trump, "Joe Biden'ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine gerek yok, bu nedenle Joe Biden'ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

"JOE, KOVULDUN"

İlk döneminin ardından görevi 2021 yılında Biden'a devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, daha önce Biden hakkında hazırlanan ve Biden'ın zihinsel yeteneklerini tartışmaya açan savcılık raporunu işaret ederek, "Biden'ın zayıf hafızadan muzdarip olduğunu ve en iyi döneminde bile hassas bilgiler konusunda ona güvenilemeyeceğini ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin ulusal güvenliğini her zaman koruyacağını vurgulayan Trump, Biden'a yönelik "Joe, kovuldun!" ifadelerini kullandı. Trump, paylaşımının sonunda ise kendisiyle özdeşleşen seçim sloganı "Amerika'yı yeniden büyük yap" ifadesine yer verdi.