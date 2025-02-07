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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazze planı tepki çeken ABD Başkanı Trump ‘acelemiz yok’ diyerek duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze planı" tepki çekmişti. Gazzelileri başka ülkelere yerleştirmeyi hedefleyen Trump yeni bir açıklama yaptı. ABD Başkanı, "Kesinlikle acelemiz yok" dedi. İşte detaylar…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 22:13

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile görüşmesi öncesi dünya genelinde büyük tepki toplayan Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok" dedi.

Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.

Trump'tan, tartışmalı Gazze planı için "acelemiz yok" açıklaması

“ACELEMİZ YOK”

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’yı Beyaz Saray’da ağırladı. Trump, Ishiba ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada dünya genelinde büyük tepkiye neden olan Gazze planına ilişkin konuştu. Trump, planı ilerletmek için kesinlikle acelelerinin olmadığını ifade etti.

DEVRALACAKLARINI BELİRTMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Gazzelilerin güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceğini savunmuş, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini söylemişti. Ayrıca, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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“YAVAŞ VE DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE BAŞLAYACAK”

Trump dün de sosyal medya hesabından, "Chuck Schumer gibi Filistinliler, bölgede yeni ve modern evlere sahip, çok daha güvenli ve güzel yerleşim alanlarına yerleştirilecek. Gerçekten mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak. ABD, dünyanın dört bir yanından harika ekiplerle çalışarak, dünyada türünün en büyük ve en muhteşem gelişmelerinden biri olacak inşa çalışmalarına yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak. Bölge için istikrar hakim olacak" açıklamasını yapmıştı.

 

 

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