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 | Berrak Arıcan

Donald Trump'tan Elon Musk'a ağır sözler: Raydan çıktı ve kaza yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki çekişme devam ediyor. Trump, Musk'ın siyasi parti girişimini ise ağır sözlerle eleştirdi. Musk'ın 'raydan çıktığını' ve 'bir tren kazası' olduğunu söyledi.

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Donald Trump'tan Elon Musk'a ağır sözler: Raydan çıktı ve kaza yaptı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 09:12

ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu 'dan yaptığı açıklamalarla Elon Musk'ı hedef aldı. Musk'ın siyasi parti girişimini eleştiren Trump, ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkat çekti. Trump, sistemin "onlar için tasarlanmamış" göründüğünü savundu.

Donald Trump'tan Elon Musk'a ağır sözler: Raydan çıktı ve kaza yaptı!

Üçüncü partilerin "tam ve toplam yıkım ve kaos oluşturmakta" iyi olduklarını ileri süren Trump, "güvenlerini ve akıllarını kaybetmiş radikal sol demokratlarla yeterince buna sahibiz" ifadesini kullandı.

''SAÇMA ELEKTRİKLİ ARAÇ (EV) ZORUNLULUĞUNU KALDIRDIM''

Trump, Cumhuriyetçilerin "Ülke tarihinde türünün en büyük yasa tasarısını" henüz geçirdiğini ve bu anlamda "sorunsuz çalışan bir makine" olduklarını bildirdi.

Tasarının, "Herkesi kısa sürede elektrikli araç almaya zorlayacak saçma elektrikli araç (EV) zorunluluğunu ortadan kaldırdığını" kaydeden Trump, dolayısıyla tasarının, Musk için "bir talihsizlik" olduğunu belirtti.

Bu duruma en başında karşı çıktığını belirten Trump, artık elektrikli araç zorunluluğu olmadığını yineledi ve "İnsanlar artık istediklerini satın alabiliyor. Benzinle çalışan, hibritler (ki bunlar çok iyi gidiyor) veya ortaya çıktıkça yeni teknolojiler" yorumunu yaptı.

Donald Trump'tan Elon Musk'a ağır sözler: Raydan çıktı ve kaza yaptı!

''ELON DA MUHTEMELEN DEMOKRATTI''

Trump, şunları kaydetti:

"Bunun için iki yıldır kampanya yürütüyorum ve dürüst olmak gerekirse, Elon bana tam ve sorgusuz sualsiz desteğini verdiğinde, ona elektrikli araç zorunluluğunu sonlandıracağımı bilip bilmediğini sordum. Yaptığım her konuşmada ve yaptığım her sohbette bunu biliyordu. Bununla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi. Çok şaşırdım. Yakın arkadaşlarından birinin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) yönetmesini istedi. (Musk'ın) arkadaşının çok iyi olduğunu düşünsem de, daha önce hiçbir Cumhuriyetçiye katkıda bulunmamış, mavi kanlı bir Demokrat olduğunu öğrenince şaşırdım. Elon da muhtemelen öyleydi. Elon'un uzay işinde olan çok yakın bir arkadaşının, NASA'nın Elon'un kurumsal hayatının çok büyük bir parçası olduğu bir dönemde NASA'yı yönetmesini uygunsuz buldum."

Donald Trump'tan Elon Musk'a ağır sözler: Raydan çıktı ve kaza yaptı!

''ELON MUSK RAYDAN ÇIKTI''

"'ın son beş haftadır tamamen 'raydan çıkmasını' ve esasen bir 'tren kazası' olmasını izlemek beni üzüyor" diyen Trump, bir numaralı görevinin "Amerikan halkını korumak" olduğunu sözlerine ekledi.

''3. PARTİ FİKRİ SAÇMA''

Trump, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk'ın üçüncü parti kurma fikrini "saçma" bulduğunu bildirmiş, iş adamının bu yöndeki çabalarını eleştirmişti.

Donald Trump'tan Elon Musk'a ağır sözler: Raydan çıktı ve kaza yaptı!

ELON MUSK'IN YENİ PARTİ GİRİŞİMİ

Musk, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunarak, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadesini kullanmıştı.

Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.

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ETİKETLER
#elon musk
#donald trump
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#Üçüncü Parti
#Elektrikli Araç Zorunluluğu
#Amerikan Partisi
#Üçüncü Parti
#Elektrikli Araç Zorunluluğu
#Amerikan Partisi
#Dünya
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