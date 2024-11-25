Donald Trump'tan LGBT kararı! Trans askerleri ordudan atacak

25 Kasım 2024 18:08 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:19

İngiliz basını, Donald Trump'ın işe başladığı ilk gün orduda görev yapan transseksüel askerlerin görevlerinden uzaklaştırılmasını sağlayacak bir kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği 5 Kasım başkanlık seçiminin galibi, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oldu. İkinci kez başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, seçim öncesi vaatleri kadar, kabine adayları ile de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Trump'a yönelik eleştiriler sürerken İngiliz basını, 20 Ocak'ta göreve başlayacak başkanın yapması beklenen ilk icraatını manşetlerine taşıdı.

TRANSSEKSÜEL ASKERLER ORDUYA ALINMAYACAK

İngiliz Times gazetesi, Trump'ın, göreve başlamasının ardından, trans bireylerin orduda görev yapmasını fiilen yasaklayıp, orduda halen görev yapan trans askerleri terhis edecek bir kararname yayınlamaya hazırlandığını bildirdi.

DAHA ÖNCE DE YASAKLADI

Donald Trump, bir önceki başkanlık döneminde de “muazzam tıbbi maliyetler ve aksaklıkları” gerekçe göstermiş ve ABD'nin artık trans bireyleri orduya “kabul etmeyeceğini veya izin vermeyeceğini” ilan ederek yasağın 2019 yılında yürürlüğe girmesine öncülük etmişti.

BIDEN 'TRANS YASAĞI'NI KALDIRDI

Ocak 2021 seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden ise bu yasağı kaldırdı.

Çeşitli davalara konu olan bu politikanın gündemden çıkarılmasıyla ABD Ordusu'na birçok trans asker sağlandı.

GÖREV YAPAN TRANSLAR ORDUDAN ATILACAK

The Times'da yer alan bilgilere göre, yeni başkana yakın kaynaklar, Trump'ın Biden'ın kararını en kısa sürede iptal edeceğini ve imzalanacak kararname ile halihazırda görev yapan trans askerleri ordudan atmasını beklediklerini belirtti.

Söz konusu karar, Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden girer girmez yayınlamayı planladığı, göçmenlikle ilgili kapsamlı eylemler de dahil olmak üzere, hepsi de önemli yasal mücadelelere yol açması beklenen bir dizi karar arasında yer alıyor.



CUMHURİYETÇİ PARTİ'NİN TRANS KARŞITI POLİTİKALARI

Cumhuriyetçi gruplar, trans karşıtı protestoları destekleyen reklam kampanyalarına on milyonlarca dolar harcadı.

Bu süreçte Donald Trump, LGBT+ bireylerinin medeni haklarını ortadan kaldırmayı ve trans öğrencilerin kendi cinsiyet kimliklerine uygun sporlar yapmalarını ya da tuvaletleri kullanmalarını engellemeyi vadetti.

Ayrıca Trump, trans gençlerin cinsiyet kimliklerini onaylayan sağlık hizmetlerini yasaklamayı planladığını belirtti.

TRANS KARŞITI YASA HAZIRLADILAR

Cumhuriyetçi Parti'nin eyalet düzeyindeki temsilcileri, yüzlerce trans karşıtı yasa tasarısı hazırladı.

2024 seçimlerinin hemen ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, ilk trans Kongre üyesi de dahil olmak üzere trans bireylere yönelik protestolarını artırarak, ülke çapında transların cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri kullanmalarını engellemek için yeni yasalar çıkardı.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 platformunda en önemli öncelikleri arasında “Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutmak” yer alıyor.