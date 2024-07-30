Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış gösterilerindeki görüntülerin yankıları devam ediyor: Uluslararası algı yapılıyor

30 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:06

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan 2024 Olimpiyat Oyunları skandal görüntülerle başladı.

Açılış için gerçekleştirilen sahne görüntülerinde lgbt propagandası yapıldığı ve aile kavramının tamamen hiçe sayıldığı görüldü. Hazreti İsa’nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ‘Son akşam yemeği’ isimli tablosunu anlatan gösteride, Hazreti İsa ‘drag queen’ yani kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek olarak tasvip edildi.

Olimpiyat oyunlarının açılış görüntülerini tgrthaber.com Özel Haber Editörü Emir Yücel'e değerlendiren Siyasal İletişim Uzmanı Nur Tuğba Aktay; Geçmiş dönemlerde yapılan Olimpiyat açılış törenlerinin ne kadar büyüleyici olduğunu hatırlatırken, bu törenin Fransız kültüründeki kadın düşmanlığını yansıttığını ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Nur Tuğba Aktay'ın açıklamaları:

"130 MİLYON DOLARLIK SKANDAL"

Tüm sporseverler gibi Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunlarını ve özellikle açılış törenini dört gözle bekliyordum. Pekin 2008, London 2012 açılış törenini hala hatırlıyorum ve hâlâ etkisindeyim. Geçtiğimiz cuma günü de Paris'te başlayacak Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini izlemek için ekran başında kitlendik. Ancak bu skandal görüntülere maruz kalınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.

Fransız medyasının yaptığı açıklamalara göre; 2012 yılında yapılan Olimpiyat Oyunlarından 4 kat daha fazla paraya mal olduğu söylendi. 130 milyon dolara yapılan bu gösteri Seine Nehri üzerindeki bir köprüde gerçekleşti.

Yıllar geçtikçe, Olimpiyat Oyunlarının açılış törenleri iyiye gitmesi gerekirken tam tersi bir durum yaşanarak skandal görüntülere imza atıldı.

"TÜRK SPORCULARIN KIYAFETLERİ DE FİYASKOYDU"

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında her devlet kendisini simgeleyen kıyafetlerle katıldı. Ancak ülkemiz için tasarlanan kıyafetler ülkemizi temsil eden motifler değildi. Bu sebepten eleştirilere maruz kaldı. Çok haklı eleştirilerdi. Zira öyle geniş ve derin bir tarihimiz ve kültürümüz var ki, çok daha zengin çok daha kültürel kıyafetler tercih edilebilirdi.