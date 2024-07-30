Milli sporcu Esra Yıldız, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden bir tanesi

30 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:38

Bu yıl Fransa'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan bir tanesi olan Esra Yıldız Kahraman bugün mücadele edecek.

Fenerbahçe SK bünyesinde kariyerini sürdüren Kahraman, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ediyor.

MİLLİ BOKSÖR ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?

4 Temmuz 1997 yılında dünyaya gelen sporcu, Fenerbahçe SK bünyesinde çalışmalarına devam ederken 2020 Avrupa elemelerinde yaptığı derece ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile beraber Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörler arasında yer aldı.

Tokyo'da ilk karşılaşmasında Arjantinli rakibini mağlup etmesiyle beraber çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elenmişti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

ESRA YILDIZ EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Milli sporcumuz 5 Mayıs 2023 tarihinde Harun Kahraman ile evlendi.