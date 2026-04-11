Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan müzakere öncesi mesaj! İlk şartını açıkladı ABD Başkanı Trump, uluslararası sularda seyrüseferin tehdit edilmesine asla izin vermeyeceklerini ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışacaklarını belirtti. Uluslararası sularda seyrüseferin tehdit edilmesine asla izin verilmeyecek ve gerekirse sona erdirilecek. Hürmüz Boğazı mümkün olan en kısa sürede yeniden açılacak ve geçen gemilere gümrük vergisi uygulamalarına izin verilmeyecek. Görüşmeler sonrasında karar verileceği belirtildi. İran'da nükleer zenginleştirme yapılmaması ilk şart olarak sunuldu ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması sağlanacak. İran'ın askeri yeteneklerinin neredeyse tamamen yok edildiği ve füze üretimi için sınırlı yeteneklerinin kaldığı ifade edildi.

"Uluslararası sularda seyrüseferin tehdit edilmesine asla izin vermeyeceğiz ve gerekirse bunu bir şekilde sona erdireceğiz.

Hürmüz Boğazı'nı mümkün olan en kısa sürede yeniden açmak için çalışacağız ve B planına ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere gümrük vergisi uygulamalarına izin vermeyeceğiz. Hürmüz Boğazı yeniden açılacak.

Yarınki görüşmelerde neler olacağını göreceğiz, sonra karar vereceğiz. İlk şartımız İran'da nükleer zenginleştirme yapılmamasıdır. İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağlayacağız.

İran'ın askeri yeteneklerini neredeyse tamamen yok ettik. Askeri düzeyde kaybettiler ve füze üretimi için sınırlı yetenekleri kaldı."