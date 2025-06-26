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 | Onur Kaya

Donald Trump'tan Netanyahu'ya destek: Davayı derhal iptal edin

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başkanı Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını 'cadı avı' olarak nitelendirdi. Netanyahu'ya destek veren Trump, "Dava derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapan büyük bir kahramana af verilmeli" dedi.

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Donald Trump'tan Netanyahu'ya destek: Davayı derhal iptal edin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 02:59
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 03:08

Gelecek hafta yolsuzluk davası kapsamında mahkemeye çağrılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güçlü bir destek geldi. ABD Başkanı Donald Trump, övgüler yağdırdığı Netanyahu'ya yönelik davanın iptal edilmesini istedi.

Donald Trump'tan Netanyahu'ya destek: Davayı derhal iptal edin

Trump, Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı. Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etti.

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"YOLSUZLUK DAVASI CADI AVI"

İsrail tarihinde kimsenin "Netanyahu kadar kararlı savaşmadığını" savunan Trump, Netanyahu'nun pazartesi günü mahkemeye çağrılmasını "cadı avı" olarak nitelendirdi.

Donald Trump'tan Netanyahu'ya destek: Davayı derhal iptal edin

NETANYAHU'YA 'KAHRAMAN' ÖVGÜSÜ

Netanyahu'nun "çok daha iyisini" hak ettiğini öne süren ve İsrail Başbakanı için övgü dolu sözler kullanan Donald rump, "Binyamin Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump'tan Netanyahu'ya destek: Davayı derhal iptal edin

"İSRAİL'İ KURTARDIĞIMIZ GİBİ ONU DA KURTARACAĞIZ"

Kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirten Trump, "İsrail’i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Binyamin Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#binyamin netanyahu
#donald-trump
#Yolsuzluk Davası
#Dünya
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