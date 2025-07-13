Donald Trump'tan suikast girişimiyle ilgili çarpıcı sözler: Olmaması gereken hatalar yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin yıl dönümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suikast girişiminin unutulmaz bir an olduğunu belirten Donald Trump, saldırıdan sonra FBI ve gizli servis tarafından kendisine defalarca bilgi verildiğini söyledi. Olayda güvenlik zaafı olduğunu işaret eden Trump, "Saldırganın çıktığı binaya birini koymaları gerekirdi. Bu bir hataydı. Olmaması gereken hatalar yapıldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Fox News Televizyonu'nda program yapan oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'a suikast girişiminin yıl dönümü nedeniyle mülakat verdi.

"OLMAMASI GEREKEN HATALAR YAPILDI"

Geçen yıl seçim mitingi sırasında yaşadığı silahlı saldırı için "Unutulmaz bir andı, tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ve vuruldum." diyen Trump, olaydan sonra FBI ve Gizli Servis tarafından kendisine defalarca bilgi verildiğini ve bundan da memnun olduğunu söyledi.

Trump, "(Saldırganın olduğu) Binaya birini koymaları gerekirdi. Bu bir hataydı. Yerel polisle iletişim kurup bağlantı halinde olmaları gerekirdi. Yani olmaması gereken hatalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yine de kolluk kuvvetlerine büyük bir güveni olduğunu belirten Trump, başkan olmanın yarış arabası sürücüsü veya rodeocu olmaktan çok daha tehlikeli bir meslek olduğunu kaydetti.

"OLDUKÇA TEHLİKELİ BİR BÖLGE"

Trump, Texas'ta 4 Temmuz'da meydana gelen, 129 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de kaybolduğu sel felaketi hakkındaki soruya ise uyarı sistemlerinin çok erken defalarca çalıştığını öne sürerek, "Oldukça tehlikeli bir bölge, belki de zil çalmalıydı, bir şeyler çalmalıydı, çok fazla uyarı almışlardı ama gece geç saatlerdeydi." dedi.

Ülkenin başkanı olarak sel felaketinden herkesten daha fazla üzüldüğünü belirten Trump, "Çünkü bir ülkenin başındasınız ve kötü bir şey olmasını istemiyorsunuz. Ama maalesef hayat böyle ilerlemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BIDEN ABD TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞKANI"

Trump, yaklaşık 30 dakika süren mülakatı boyunca eski başkan Joe Biden'a da sert eleştiriler yönelterek, "Ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı, hiç kimse ülkemize bu kadar zarar vermedi ve şimdi biz bunu düzeltiyoruz." diye konuştu.

Düzensiz göçmenlere karşı politikaları, vergi indirimi yasası ve gümrük vergileri gibi gündemdeki diğer konulara da değinen Trump, ilk başkanlık döneminde tavsiye üzerine kabinesine aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi bazı "aptal" isimlerle çalıştığını ancak şu an kabinesinin birbiriyle uyumlu harika insanlardan oluştuğunu söyledi.

Röportajın sonunda, "Nasıl hatırlanmak isterdiniz?" sorusuna da cevap veren Trump, "İyi ve aynı zamanda ülkemizi kurtaran biri olarak. Ülkemizin çöküşe doğru gittiğine gerçekten inanıyordum, uçurumun kenarındaydı. Gerçekten ülkemizi kurtaran adam olarak anılmak isterim." dedi.