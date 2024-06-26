Donald Trump'tan Yahudi yöneticilere skandal 'Nazi fırını' şakası

26 Haziran 2024 16:35 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:02

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Donald Trump'ın başkanlık görevinden önce yanında çalıştığı Barbara Res, iş insanının Yahudi yöneticilerle dolu bir odada 'Nazi fırınları' şakası yaptığını açıkladı. New York'taki Trump Tower'ın baş mühendisi ve 'Tower of Lies' adlı kitabın yazarı Barbara Res, MSNBC yayınında yaklaşık 20 yıl birlikte çalıştığı Trump'ın sıklıkla "saçma sapan ifadeler" kullandığını da söyledi.

YAHUDİ YÖNETİCİLERE 'NAZİ FIRINI' ŞAKASI

Res, Trump'ın Yahudi yöneticilere yaptığı skandal şakayı ise şu sözlerle anlattı:

"Yeni bir bina müdürü işe almıştık, Almandı. Trump biz yöneticilere adamın ne kadar iyi ve centilmen biri olduğundan söz ediyordu. Gerçekten de öyleydi. Odada Yahudi olan yöneticilere baktı ve 'Buna dikkat edin, fırınları hatırlıyor gibi' dedi, ardından da gülümsedi.''

"Odadaki herkes şoke oldu. Buna inanamamıştım. Ama Nazi fırınları ve insanları öldürmek hakkında şakalar yapıyordu, kendisi öyle biri."

Öte yandan Nazi Almanyası, Holokost ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 milyon Yahudiyi sistematik şekilde öldürüldü. Toplama kamplarında öldürülen birçok Yahudinin cesedi, kurulan fırınlarda yakıldı.