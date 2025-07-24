DSÖ'den kritik chikungunya uyarısı! Yeni salgın kapıda: Avrupa'ya yayıldı, Türkiye de risk altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinekler yoluyla bulaşan chikungunya virüsünün küresel bir salgına dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu. DSÖ uzmanı Diana Rojas Alvarez, virüsün şu anda dünya genelinde 119 ülkede tespit edildiğini ve 5,6 milyar insanın risk altında olduğunu söyledi. 2004-2005 yıllarında Hint Okyanusu’nda başlayan büyük salgına dikkat çeken Rojas Alvarez, bugünkü yayılma kalıplarının benzerlik taşıdığına işaret etti. Reunion, Mayotte ve Mauritius gibi ada ülkelerinde salgının şimdiden ciddi boyutlara ulaştığı, yalnızca Reunion Adası’nda halkın üçte birinin enfekte olduğu tahmin ediliyor.

AVRUPA'DA DURUM CİDDİ

Afrika’da Madagaskar, Somali ve Kenya’da virüs hızla yayılırken, Güney Asya’da da salgın düzeyinde bulaş rapor edildi. Avrupa’da ise ithal vakalar tespit edildi; Fransa’da yerel bulaşma vakaları görülürken, İtalya’da şüpheli durumlar araştırılıyor.

YÜKSEK ATEŞ VE EKLEM AĞRILARINA DİKKAT

Chikungunya, yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor. Hastalığın ölüm oranı düşük olsa da, yaygın bulaş halinde binlerce ölüme neden olabileceği belirtiliyor. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan hastalık, Zika ve Deng hummasıyla benzer belirtiler göstermesi nedeniyle teşhis açısından da zorluk yaratıyor.

Virüs, özellikle kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) aracılığıyla bulaşıyor. İklim değişikliği nedeniyle bu sivrisinek türü daha kuzey bölgelere yayılıyor. Bu tür, Türkiye’nin Karadeniz kıyıları ve Marmara Bölgesi’nde de görülmeye başlandı.



DSÖ, halkı sivrisinek kovucu kullanmaya, açık alanlarda cildi koruyacak şekilde giyinmeye ve su birikebilecek ortamları ortadan kaldırmaya çağırdı. Uzmanlar, ülkelerin acil müdahale planlarını şimdiden hazırlaması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de chikungunya bildirimi zorunlu bir hastalık değil ancak gözetim altındaki virüsler arasında yer alıyor. Yurt dışı seyahati yapan bireylerde ithal vakalar zaman zaman kayıtlara geçerken, yerel bulaş riski de giderek artıyor.