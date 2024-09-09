Düğün günü önce damat sonra katil oldu! Gelinle beraber yargılanıyor

09 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:48

ABD'nin Michigan eyaletinde düğün günü kavga eden çift, sağdıçlarının ölümüne neden oldu. Damat, gelinle tartıştığı sırada direksiyon başına geçti ve iddiaya göre 'kasıtlı' olarak sağdıcı ezdi.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir gelin ve damadın düğün günü kavgası cinayetle sonuçlandı. 22 yaşındaki James Douglas Shirah ve 21 yaşındaki Savanah Nicole Collier'in en mutlu günü kabusa dönüştü. Bir restoranda düğün gününü arkadaşlarıyla beraber kutlayan ikili, bir anda kavga etmeye başladı.

DAMAT SAĞDICI EZDİ

Damat, öfkeden deliye döndü ve direksiyonun başına geçip 'kasıtlı' olarak sağdıçları 29 yaşındaki Terry Lewis Taylor'ı ezdi. Polis, düğünün ardından damadın kasıtlı olarak bu eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

GELİN VE DAMAT OLAY YERİNDEN KAÇTI

Taylor, acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, gelin ve damadın olay yerinden kaçtığını fakat kısa sürede ikisinin de tutuklandığını açıkladı.

SAVCI BİLE ŞOKE OLDU

Damat, ikinci derece cinayetle suçlanırken gelinin de suç ortaklığı yaptığı belirtildi. Olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Savcı David Leyton, "İnsanların birbirlerini ezdiğini gördüm ama düğünden hemen sonra değil." dedi.

Öte yandan Taylor'ın geride hamile eşi Nikki Robinson ve üç çocuğunun kaldığı ifade edildi.