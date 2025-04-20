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 | Berrak Arican

Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu! Gelin unutulmaz bir an yaşadı

Avustralya'nın Dundee Plajı'nda düğün fotoğrafları çekilmek isteyen gelin ve damat büyük bir şaşkınlık yaşadı. Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu.

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Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu! Gelin unutulmaz bir an yaşadı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 10:37

Avustralya'nın Kuzey Toprakları'nda bulunan Dundee Plajı'nda unutulmaz günü karelere dökmek isteyen gelin ve damat benzersiz fotoğraflar istiyorlardı. Bu yüzden plajda balık tutarken fotoğraf çekilen çift şaşırtan bir olaya şahit oldular.

Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu! Gelin unutulmaz bir an yaşadı

KÖPEK BALIĞI ÇIKTI!

Bir konuk tarafından çekilen görüntülerde, gelin bir kaya üzerinde duruyor ve oltayı denize atıyordu. Tam o anlarda gelin misinada bir çekilme hissetti ve denizden bir köpek balığı çıktı.

Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu! Gelin unutulmaz bir an yaşadı

YÜZGEÇLİ DAVETSİZ MİSAFİR

Büyük bir balık tuttuğunu fakat bunun bir köpek balığı olduğunu tahmin edemeyeceğini söyleyen gelin büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Gelinin korkup gününün mahvolduğundan bahsetmesi beklenirken gelin Toms, kaosu bir kahkahayla karşıladı.

Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu! Gelin unutulmaz bir an yaşadı

Gelin ve damat yüzgeçli davetsiz misafirleriyle fotoğraf çektirdikten sonra okyanusa geri bıraktılar.

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ETİKETLER
#avustralya
#korku
#Dundee Plajı
#Köpek Balık
#Düğün Fotoğrafı
#Balığa Gitmek
#Dünya
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