Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu! Gelin unutulmaz bir an yaşadı

Avustralya'nın Dundee Plajı'nda düğün fotoğrafları çekilmek isteyen gelin ve damat büyük bir şaşkınlık yaşadı. Düğünün davetsiz misafiri bir köpek balığı oldu.

Avustralya'nın Kuzey Toprakları'nda bulunan Dundee Plajı'nda unutulmaz günü karelere dökmek isteyen gelin ve damat benzersiz fotoğraflar istiyorlardı. Bu yüzden plajda balık tutarken fotoğraf çekilen çift şaşırtan bir olaya şahit oldular.

KÖPEK BALIĞI ÇIKTI!

Bir konuk tarafından çekilen görüntülerde, gelin bir kaya üzerinde duruyor ve oltayı denize atıyordu. Tam o anlarda gelin misinada bir çekilme hissetti ve denizden bir köpek balığı çıktı.

YÜZGEÇLİ DAVETSİZ MİSAFİR

Büyük bir balık tuttuğunu fakat bunun bir köpek balığı olduğunu tahmin edemeyeceğini söyleyen gelin büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Gelinin korkup gününün mahvolduğundan bahsetmesi beklenirken gelin Toms, kaosu bir kahkahayla karşıladı.

Gelin ve damat yüzgeçli davetsiz misafirleriyle fotoğraf çektirdikten sonra okyanusa geri bıraktılar.