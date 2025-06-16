Dünya alarmda! Nükleer risk listesi belli oldu: İşte nükleer cephaneliği en hızlı büyüyen ülke

İran-İsrail gerilimiyle Orta Doğu'da nükleer silah korkusu başladı. İlerleyen dönemlerde 3. Dünya Savaşı ihtimaline karşı birçok ülke nükleer başlık konusunda üretimlerini hızlandırdı. Dünya nükleer kuvvetleri raporunda konuşlandırılmış ve depoya ayrılmış nükleer başlık sayıları belli oldu. ABD ve Rusya haricinde bir ülke 2025 yılına doğru üretimde sürpriz bir şekilde yükseldi. İşte detaylar...

İran’ın nükleer enerjiye sahip olmasını istemeyen İsrail saldırı başlattı ve sonrasında İran ordusu karşılık verdi. Savaşın 4. gününde şiddetli çatışmalar sürerken Orta Doğu’da nükleer silah alarmı verildi. İsrail’in son saldırılarında İran’ın nükleer tesisleri hasar gördü. Böylelikle iki ülke arasında barışa işaret bir adım atılmadı, tansiyon yükseldi.

NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMELERİ ARTIYOR

ABD’nin doğrudan çatışmalara dahil olup olmayacağı merak edilirken İran’dan İsrail’e yardım edecek ülkelere gözdağı verildi. Savaşın uzun süreceği düşünülürken Dünya nükleer cephaneliklerine ilişkin araştırmanın sonuçları merak edildi.

ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail 2024 yılında yoğun nükleer modernizasyon programlarına devam ederek mevcut silahlarını geliştirdi ve yeni versiyonlar ekledi.

Ocak 2025'te tahmini 12.241 savaş başlığının toplam küresel envanterinden yaklaşık 9614'ü potansiyel kullanım için askeri envanterlere alındı. Bu savaş başlıklarının tahmini 3912'si füzeler ve uçaklarla konuşlandırılmıştı. Konuşlandırılan savaş başlıklarının yaklaşık 2100'ü balistik füzelerde yüksek operasyonel alarm durumunda tutuluyordu.

SIPRI RAPORU

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI)’nün Kitle İmha Silahları Programı'nda Kıdemli Üye Yardımcısı ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nda (FAS) Nükleer Bilgi Projesi Direktörü olan Hans M. Kristensen, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana süren, dünyadaki nükleer silahların sayısındaki azalma dönemi sona eriyor" dedi.

ÇİN HIZLANDI

Rusya ve ABD birlikte tüm nükleer silahların yaklaşık %90'ına sahip. ABD'nin kapsamlı nükleer modernizasyon programı ilerliyor ancak 2024'te yeni stratejik cephaneliğin maliyetini geciktirebilecek ekonomik zorluklar ortaya çıktı. Rusya'nın nükleer modernizasyon programı da 2024'te bir test başarısızlığı ve yeni Sarmat kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) daha da gecikmesi ve diğer sistemlerin beklenenden yavaş yükseltilmesi gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu gelişmeler arasında Çin sürpriz ülke oldu. SIPRI, Çin'in şu anda en az 600 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor. Çin'in nükleer cephaneliği, 2023'ten bu yana yılda yaklaşık 100 yeni savaş başlığı eklenerek diğer ülkelerden daha hızlı büyüyor.

2025'in başlarında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik kısa süreliğine silahlı çatışmaya dönüştü. İran ve İsrail savaşının devam etmesi dünyayı nükleer konusunda endişelendiriyor. Ocak ayından itibaren en çok nükleer silah geliştiren ülkelerden bahsedildi. Dünya nükleer kuvvetlerinin listesi belli oldu.

DÜNYA NÜKLEER KUVVETLERİ

ABD

Konuşlandırılmış savaş başlığı 1770, Depolanmış savaş başlığı 1930, askeri stoğu 3700, emekli olmuş başlık 1477 yani totalde 5328.



Rusya

Konuşlandırılmış savaş başlığı 1718, Depolanmış savaş başlığı 2591, askeri stoğu 2025’te 4309, emekliye ayrılmış 1150, totalde 5580



Hindistan

Konuşlandırılmış savaş başlığı bulunmuyor. Depolanmış savaş başlığı 180 adet.



Pakistan

Konuşlandırılmış savaş başlığı bulunmuyor. Depolanmış savaş başlığı 170 adet.



Fransa

Konuşlandırılmış 280, depolanmış 10, askeri stok 290, totalde 290 adet.



Birleşik Krallık

Konuşlandırılmış 120, depolanmış 105, askeri stok 225, totalde 225 adet.



Kuzey Kore

Depolanmış 50, totalde 50 adet.



Çin

Konuşlandırılmış savaş başlığı 24, depolanmış 576, askeri stok 600, totalde emekliye ayrılmış olanlarla 500 adet.



İsrail

Konuşlandırılmış savaş başlığı bulunmuyor. Depolanmış savaş başlığı 90 adet. Totalde 90 adet.

