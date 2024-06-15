Dünya beşik gibi: Endonezya şiddetli sallandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
15 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:47
Son dakika haberi... Endonezya'nın Riau Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,7 olarak açıklandı.
EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Endonezya'da Riau Adaları'nda 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
5.7 büyüklüğünde olan söz konusu depremin yerin 65 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com