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Dünya beşik gibi: Endonezya şiddetli sallandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
15 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:47
Dünya beşik gibi: Endonezya şiddetli sallandı

Son dakika haberi... Endonezya'nın Riau Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,7 olarak açıklandı.

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Endonezya'da Riau Adaları'nda 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5.7 büyüklüğünde olan söz konusu depremin yerin 65 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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