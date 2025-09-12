Dünya beşik gibi! Kırgızistan'da şiddetli deprem

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hissedilen yerel saatle 13.57'de deprem meydana geldi. Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Çüy bölgesinin Beş Küngöy köyünden 1 kilometre uzaklıkta olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

Deprem, merkez üssüne 12 kilometre mesafede yer alan başkent Bişkek'te de hissedildi. Sosyal medya kullanıcıları, Bişkek ve çevresinde hissedilen ve 11 kilometre derinlikte kaydedilen depremin şiddetli olduğunu belirtti.

YIKIM VEYA CAN KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından çalışma başlatıldığı belirtilirken, yıkım veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.