Dünya beşik gibi sallanıyor! Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyinde bulunan Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede 'dev dalga' uyarısı ise yapılmadı.

Myanmar'da meydana gelen korkunç 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.

'DEV DALGA' UYARISI YOK

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı Miyazaki dahil Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi. Resmi Kyodo ajansı, depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığını belirtti.