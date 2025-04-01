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 | Berrak Arican

Korkunç depremlerin ardından felaket raporu! Mega deprem için tarih verildi: 300 bine yakın kişi ölebilir

Asya ülkesi Myanmar'da peş peşe gelen ve 4 ülkede de hissedilen korkunç depremler endişeleri artırdı. Japonya hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek 9 büyüklüğündeki bir depremin 298 bin kişinin ölümüne neden olabileceğini ortaya koydu.

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Korkunç depremlerin ardından felaket raporu! Mega deprem için tarih verildi: 300 bine yakın kişi ölebilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 12:54

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki 2 deprem Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi. Myanmar'da en az 2 bin 710 can kaybına neden olan depremler, Tayland'da da ölümlere neden oldu. Asya ülkelerini endişelendiren sarsıntılara dair Japonya hükümeti bir rapor yayımladı. 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer faciaya sahne olan Japonya’da hükümetin uzmanlara hazırlattığı bir rapor, yeni bir "mega depremin" daha büyük yıkıma yol açabileceğini ortaya koydu.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE TSUNAMİ DALGALARI

Japonya Kabine Ofisi tarafından yayınlanan raporda, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyüklüğü 9’u bulan bir depremin meydana gelebileceği hatırlatılarak, bunun yüksekliği 10 ila 30 metre arasında değişen tsunami dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 298 BİN KİŞİYİ ÖLDÜREBİLİR

Depremin kışın ve gece saatlerinde meydana gelmesi halinde ölü sayısının 298 bini bulabileceği aktarılırken, ölümlerin çoğunun tsunami nedeniyle meydana geleceği vurgulandı. Böyle bir senaryonun 2.35 milyon binanın yıkılması ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine eşit 1.23 milyon kişinin tahliyesi ile sonuçlanabileceği, ayrıca 270,3 trilyon yenlik (yaklaşık 1.81 trilyon dolar) ekonomik zarar meydana gelebileceği kaydedildi.

30 YIL İÇİNDE 8 İLA 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İHTİMALİ

Dünya’nın en sismik ülkelerinden biri olan Japonya’nın Pasifik Okyanusu kıyılarında uzanan Nankai Çukuru'nda gelecek 30 yıl içinde 8 ila 9 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğu biliniyor. Böyle bir "mega depremin" büyük bir yıkıma yol açabileceğinden endişe edilirken, uzmanlar alınacak önlemlerin can ve mal kaybını azaltabileceğini belirtiyor.

JAPONYA'DA 2011 YILINDA 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ülkede meydana gelen en büyük deprem ise Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de kaydedildi. Bölgedeki 9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşmasının ardından ülkenin kuzeydoğu kıyılarında tsunami meydana geldi.

Japonya'da son 30 yılda meydana gelen en büyük deprem ve tsunamide 19 bin kişi yaşamını yitirdi, 450 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Ölümlerin neredeyse tamamı ve bölgedeki yıkımın büyük kısmı tsunami kaynaklı oldu. Deprem nedeniyle Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle çevreye radyoaktif maddeler yayıldı ve binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Tsunami dalgalarının yüksekliğinin 40 metreye ulaştığı kaydedilirken, tsunami ülkenin altyapısını ciddi şekilde felce uğrattı.

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Sıkça Sorulan Sorular

2011 yılında Japonya'da ne oldu?
2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem adeta zincirleme bir etki oluşturdu; depremin arkasından tsunami yaşandı, dev dalgalar nükleer bir kazaya neden oldu. Büyük felaket, 18 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı.
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