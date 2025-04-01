Myanmar'daki korkunç depremlerin ardından can kaybı 2 bin 710'u aştı! Yüzlerce kişi ise kayıp

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2 bin 710'u aştı. Peş peşe meydana gelen korkunç depremlerin ardından ülkede bir haftalık yas ilan edildi.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 710'u aştı. Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, şu ana kadar 2 bin 719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.

Yaralananların sayısı ise 4 bin 521'e yükseldi. Min Aung Hlaing, 441 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi.

DSÖ'DEN 8 MİLYON DOLARLIK YARDIM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinden yapılan açıklamada, Myanmar'daki hastanelerin bir kısmının kullanılamaz hale geldiği, diğer hastanelerin ise yaralılar ve cansız bedenlerle dolduğu belirtildi.

En az 3 hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığı, 22'sinin ise kısmen hasar gördüğü ve tam kapasite hizmet veremediği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü, Myanmar için 8 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

YARDIMLAR GELMEYE BAŞLADI

Çok sayıda ülke Myanmar’a arama ve kurtarma ekibi, sağlık personeli, gıda paketleri ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yardım paketleri gönderdi.

Hindistan, ABD, Vietnam, Güney Kore, Tayland, Rusya, Japonya, Singapur, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Yeni Zelanda, yardım gönderdiklerini duyurdu. ABD ve Güney Kore uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 2 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıkladı.